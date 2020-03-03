Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı
Haberler » Dünya » Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı - Haberler

Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

03.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:56
Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı

'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.


Ülkede patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler