Koronavirüs: İtalya'da şirketlerin üçte birinden fazlası kapanabilir
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BBC

Koronavirüs: İtalya'da şirketlerin üçte birinden fazlası kapanabilir

Koronavirüs krizi nedeniyle İtalya'da şirketlerin üçte birinden fazlasının bir yıl içinde kapanma riski altında olduğu açıklandı.

Koronavirüs: İtalya'da şirketlerin üçte birinden fazlası kapanabilir
08.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:50

Koronavirüs krizi nedeniyle İtalya'da şirketlerin üçte birinden fazlasının bir yıl içinde kapanma riski altında olduğu açıklandı.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından yapılan araştırmaya göre ülke genelinde 3'ten fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 38'i, pandemiden kaynaklanan ekonomik ve organizasyonel sıkıntılar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Küçük işletmelerde bu oran yüzde 40'ın üzerine çıkıyor.

Otel ve restoranların da yüzde 65'i bir yıl içinde kapanma riski taşıyor.

Öte yandan İtalyan hükümeti ekonomiyi canlandırmak amacıyla, bürokratik işlemleri kolaylaştıracak bir reform paketini kabul etti.

Bakanlar Kurulu'nun onayını alan "basitleştirme kararnamesi" ile bir yıl süreliğine düşük bütçeli kamu projelerinin ihalesiz yapılması, ihalelerin hızlandırılması gibi adımlar planlanıyor.

Pandemiden ekonomik anlamda en çok etkilenen AB ülkesi

Dünya Bankası'na göre Avrupa'nın en karmaşık bürokratik mekanizmalarından birine sahip olan İtalya'da karmaşık ve hantal bürokrasi, ekonomik büyümeyi zorlaştıran faktörler arasında sayılıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından dün açıklanan verilere göre İtalya'nın AB ülkeleri içinde pandemiden ekonomik olarak en ağır etkilenen ülke olması bekleniyor.

Komisyon, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 11.2 küçülmesinin beklendiğini açıkladı. Euro bölgesi genelinde ortalama ekonomik küçülme beklentisi ise yüzde 8.7 oranında.

BBC
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