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İtalya, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İtalya'da kasaba halkının kendisi için aldığı solunum cihazını bir genç hastaya veren...

İtalya'daki koronavirüs salgınında aralarında tanımadığı genç bir hastaya kendisi için alınan solunum cihazını veren bir kasabanın başrahibinin de bulunduğu en az 50 rahip öldü.

24.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:55
Koronavirüs: İtalya'da kasaba halkının kendisi için aldığı solunum cihazını bir genç hastaya veren...

İtalya'daki koronavirüs salgınında aralarında tanımadığı genç bir hastaya kendisi için alınan solunum cihazını veren bir din adamının da bulunduğu en az 50 rahip öldü.

72 yaşındaki rahip Giuseppe Berardelli'nin salgından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Bergamo'da hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Casnigo kasabasının baş rahibi olan Berardelli'nin cenaze töreni düzenlenmeden toprağa verildiği ve tabutunun sokaklardan geçirilirken balkon ve pencerelerindeki kasaba sakinleri tarafından alkışlandığı belirtiliyor.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün salgın sırasında yaşamını yitiren doktorlar ve rahipler için düzenlenen bir ayini yönetti.

Ölü sayısı 6 bin 077'ye yükseldi

Vaka sayısının 63 bin 900, ölü sayısının 6 bin 077'ye çıktığı İtalya, Lombardia bölgesinden yayılan salgının büyümesini önlemek için bir süredir karantina altında.

Dünya genelinde 160'dan fazla ülkede görülen salgında 17 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Küresel çapta vaka sayısı 390 bini geçti. Avrupa salgının merkezi haline gelirken ABD'de vakalar hızla artıyor.





BBC

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