Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı
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BBC

Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

17.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:35
Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

BBC Türkçe, videonun hazırlanması için ön ayak olan ve kendisi de Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan ile konuştu.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

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