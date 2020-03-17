Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı 10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

BBC Türkçe, videonun hazırlanması için ön ayak olan ve kendisi de Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan ile konuştu.