Koronavirüs: İtalya'da günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısının 'büyük kısmı tatilden dönenler'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: İtalya'da günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısının 'büyük kısmı tatilden dönenler'

İtalya'da 3 aydan uzun süredir ilk kez son 2 gündür yeni koronavirüs vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı.

Koronavirüs: İtalya'da günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısının 'büyük kısmı tatilden dönenler'
24.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:40

İtalya'da 3 aydan uzun süredir ilk kez, son 2 gündür yeni koronavirüs vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı. Bu vakaların büyük kısmının tatilden dönen kişiler olduğu belirtildi.

Ülkede önceki gün 1071, dün de 1210 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu sayılar, 12 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayıları oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre yeni vakaların yaklaşık yarısı, başta İtalya'nın Sardinya adası, İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'dan olmak üzere tatilden dönen kişilerden oluşuyor.

İtalya hükümeti, İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'da salgının yükselişte olduğu gerekçesiyle bu ülkelerden gelenlere koronavirüs testi zorunluluğu getirmişti.

İtalya'nın Sardinya adasında da son günlerde turistik tesislerde virüsün yayılması üzerine, bazı bölgeler bu adadan gelenlere test yapmaya başladı.

Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinde dün tespit edilen 184 yeni vakanın yüzde 35 Sardinya'dan olmak üzere toplam yüzde 60'ı tatilden dönen kişiler oldu.

Kuzeydeki Lombardia bölgesinde de 239 yeni vakanın 3'te ikisinin yurtdışından dönen vatandaşlar olduğu açıklandı.


haberler.com/haber/2020/08/24/koronavirus-italya-da-gunluk-1000-in-uzerine-2-13535346_o.jpg"/>


'Koronavirüs bavullarla taşınıyor'

İtalya'da Mart-Nisan aylarının ardından düşüşe geçen salgın eğrisinin son haftalarda yeniden yükselmeye başlaması bugünkü ulusal gazetelerin birçoğunun manşetinde yer aldı.

La Repubblica gazetesi manşetten "Yeni vakaların yarısı tatilde hastalandı" başlığını kullandı. Gazete, "Koronavirüs bavullar ve sırt çantalarıyla taşınıyor; uzaklaşmıştı, şimdi tatilden dönüyor" diye yazdı.

Corriere della Sera gazetesi de baş sayfadan "Tatil dönüşleri endişe yaratıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Pozitiflerin sayısı 1210'a ulaştı, büyük kısmı tatilden dönenler" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden olan İtalya'da ilk vaka ve ölümlerin tespit edildiği Şubat ayından bu yana toplam can kaybı 35 bin 437'ye, toplam vaka sayısı da 259 bin 345'e ulaştı.

Salgını kontrol altına alma amaçlı kısıtlayıcı tedbirler yaklaşık 3 ay sonra salgın eğrisinin düşüş eğiliminin sabitlenmesi üzerine Mayıs ayında büyük ölçüde gevşetilmişti. Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından da salgın eğrisindeki düşüş bir süre devam etse de yaklaşık bir aydır vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Ağustos'tan itibaren artış yeniden başladı

Mart ayında günlük vaka sayısı 6 binin, günlük ölümler de 900'ün üzerine çıkarken, Temmuz başında günlük vaka sayıları 100-200 hattına inmiş, ölüm sayısı da en fazla 21'e ulaşmıştı.

Ancak Ağustos ayında vaka sayılarında hızlı bir artış görülmeye başladı.

23 Temmuz'da son bir haftanın günlük vaka sayısı ortalaması 229 seviyesindeydi. 23 Ağustos itibariyle ise bu ortalama 776'ya yükselmiş durumda.

Günlük can kayıplarında ise henüz bir artış kaydedilmedi. Bir ay önce bir haftanın günlük ortalama can kaybı 11'di, 23 Ağustos haftasında ise bu sayı 6 oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da bir ayda 49'dan 69'a çıktı. Yoğun bakımdakilerin sayısı Nisan başında 4 binin üzerindeydi.

Son haftalarda vaka sayıları yükseliş gösterse de can kayıpları ve ağır vakalarda benzer bir artış görülmemesi, test stratejisindeki değişiklikler ve yeni vakaların yaş ortalamasının düşük olmasıyla açıklanıyor.

Temas takibi ve riskli bölgelerden dönenlere test yapılmasıyla semptomatik olmayan vakaların da erken teşhis edilebildiği belirtiliyor.


haberler.com/haber/2020/08/24/koronavirus-italya-da-gunluk-1000-in-uzerine-3-13535346_o.jpg"/>


Sağlık Bakanı Roberto Speranza, son bir haftadaki yeni vakaların yaş ortalamasının 30 olduğunu açıkladı. Bu yaş ortalaması birkaç ay önce 60'ın üzerindeydi.

Sağlık Bakanı, yaş ortalaması düşük olan bu yeni vakaların birçoğunun tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtti ve "Hastanelerimizde acil bir durumla karşı karşıya değiliz. Yoğun bakım servisleri birkaç ay önce yaşanan doluluk tehlikesinden uzak" dedi.

İnsanlar üzerinde aşı denemeleri başladı

Öte yandan İtalya üretimi bir Covid-19 aşısının insanlar üstündeki denemeleri bugün Roma Spallanzani Hastanesi'nde başladı.

Hastane aşı denemeleri için binlerce başvuru arasından 90 kişiyi seçti. Bugün 50 yaşındaki bir adama ilk aşı yapıldı. Her bir deneğin 12 hafta boyunca izlenmesi, ardından denemelerin 2. ve 3. aşamalarına geçilmesi planlanıyor.

Spallanzani Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre aşı denemelerin 2.-3. aşamalarının, salgının daha yaygın olduğu Latin Amerika ülkelerinde yapılması bekleniyor.

Her şey yolunda giderse İtalya üretimi aşının 2021 ilkbaharında kullanıma hazır olması umuluyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada 3. Sayfa
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halit Ergenç Selami Şahin Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Adana Kozan Bursa
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İtalya'da günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısının 'büyük kısmı tatilden dönenler' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:40:26. #1.14#
title