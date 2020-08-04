Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi
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BBC

Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi
04.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:25

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu da gerçek vaka sayısının, resmi verilerin 6 katı olduğu anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından yürütülen çalışmada, Mayıs-Temmuz ayları arasında ülke genelinde 64 bin 660 kişiye antikor testi yapıldı. Test sonuçları, nüfusun yüzde 2,5'ine denk gelen 1 milyon 482 bin kişinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini ortaya çıkardı.

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan resmi verilere göre Şubat sonunda ilk koronavirüs vaka ve ölümlerinin tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 248 bin 229'a ulaştı. Resmi veriler, 4 milyondan fazla kişiye yaklaşık 7 milyon test yapılmasıyla belirlendi.

Ülkede toplam can kaybı ise 35 bin 166'ya çıktı. Son bir günde 159 yeni vaka ve 12 ölüm kayıtlara geçti.

Halen hastanede tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 734, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41.

Araştırmanın sonuçlarını duyuran Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Araştırmaya göre İtalyanların yüzde 2,5'i virüs kaptı. Bu ve diğer veriler gösteriyor ki, hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirler ve vatandaşların doğru davranışı salgının yayılmasını sınırlandırdı" dedi.

Bakan, İtalya'nın "fırtınadan çıktığını ancak henüz güvenli bir limana yanaşmadığını" da söyledi ve tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısı yaptı.


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Sağlık personeli ve restoran çalışanlarında oran yüksek

Sağlık Bakanlığı ve Istat'ın araştırmasında koronavirüsün en yaygın olduğu meslek gruplarının sağlık personeli ve restoran çalışanları olduğu da belirlendi.

Genel nüfus içinde koronavirüs oranı yüzde 2,5 seviyesindeyken, sağlık personelinde bu oran yüzde 5,6, restoran çalışanlarında ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Diğer meslek grupları için ise kayda değer bir farklılık tespit edilmedi.

Yaş gruplarında ise 0-5 yaşları arasındaki çocuklar ve 85 yaş üstündekiler arasında virüsün genel nüfusa kıyasla daha az yaygın olduğu görüldü.

5 yaş ve altındaki çocukların yüzde 1,3'ünde, 85 yaş üzerindeki grubun ise yüzde 1,8'inde antikorlara rastlandı.

Araştırmacılar bu farkın, bu yaş gruplarının aileleri ya da kendileri tarafındandaha dikkatle korunmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Cinsiyetler arasında ise kayda değer bir farka rastlanmadı.

Araştırmada ayrıca, koronavirüs kapmış olsa da hastalık semptomu göstermeyenlerinoranı yüzde 27.3 olarak belirlendi.


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Kuzey-güney farkı

Araştırmaya göre, İtalya'nın kuzey bölgeleri ile güney bölgeleri arasında virüsün yaygınlığı açısından büyük fark bulunuyor. Kuzeydeki Lombardiya bölgesinde halkın yüzde 7,5'inde antikor bulunurken güneydeki tüm bölgelerde bu oran yüzde 1'in altında.

En düşük oranlar ise yüzde 0,3 ile Sicilya ve Sardinya adalarında belirlendi.

İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Lombardiya'da, ülke nüfusunun yaklaşık 6'da birine denk gelen 10 milyon kişi yaşıyor.

Lombardiya, ülkede salgının ilk baş gösterdiği ve en fazla can kaybı ve vakanın görüldüğü bölge. Resmi verilere göre ülke genelindeki vakaların yüzde 39'u ve ölümlerin yüzde 48'i bu bölgeden.

BBC
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