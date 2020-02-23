Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi
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Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

23.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:55
Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki , vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.


Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken İtalya ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askına alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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