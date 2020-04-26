Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak... - Haber
İtalya, Sağlık, Haber
BBC

Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak...

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren tedbirler kademeli olarak gevşetilecek.

26.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:45
Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak...

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da 1.5 aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletilecek.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bu akşam yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'tan itibaren salgın krizinde "2. aşamaya" geçilecek. Başbakan, bunun "herkesin özgür olduğu" anlamına gelmediğini söyledi ve sosyal mesafe ile maske gibi kurallara bu dönemde de uyulması gerekeceğini vurguladı.

İtalyan hükümeti, koronavirüse karşı bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar "normal hayata" dönüşün mümkün olmayacağını belirtiyor. Ancak "2. aşama" ve "virüsle birlikte yaşama dönemi" olarak adlandırılan bu geçiş döneminde, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kısmen ve kademeli olarak gevşetilmesi planlanıyor.

Başbakan Conte'nin açıklamasına göre 4 Mayıs'tan itibaren başlayacak 2. aşamada, inşaat, manifatura sektörleri ve bu sektörler için üretim yapan işletmeler, güvenlik protokollerine uyma koşuluyla yeniden açılacak.

Vatandaşların kendi bölgelerinde olmak kaydıyla iş, sağlık ya da zorunlu ihtiyaçlar dışında aile ziyaretleri için de dışarı çıkmasına izin verilecek. Ancak toplu buluşmalara izin verilmeyecek.

Farklı bölgeler arasındaki seyahatlerse ancak iş ya da sağlık gerekçesiyle zorunluysa mümkün olacak.

Cenaze törenleri, en fazla 15 aile üyesinin katılımıyla yapılabilecek. Cenaze törenlerinin mümkünse açık havada, katılımcılar arasında mesafe bırakılarak ve maske ile yapılması öngörülüyor.

Parklar ve bahçeler yeniden açılacak; bireysel spor faaliyetlerine, güvenli mesafeye uymak koşuluyla izin verilecek. Halen ülkede park ve bahçeler kapalı ve vatandaşların ancak evlerinin yakınında yürüyüş gibi sporlar yapmasına izin veriliyor.

Profesyonel sporcuların antrenmanları da, mesafe gibi kurallara uymak kaydıyla yeniden başlayabilecek.

Mağazalar 18 Mayıs'tan, bar ve restoranlar ise 1 Haziran'dan itibaren açılabilecek. Ancak bar ve restoranlar 4 Mayıs'tan itibaren paket servisi hizmeti verebilecek.

Kuaför, masaj salonu gibi işletmeler için de açılış tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.


haberler.com/haber/2020/04/26/koronavirus-italya-4-mayis-ta-2-asamaya-geciy-2-13164202_o.jpg"/>


'Eğri yeniden yükselebilir'

Başbakan Conte, yapılan fedakarlıklar sayesinde bu aşamaya gelinebildiğini söyledi ve bundan sonra da sosyal mesafe gibi kurallara uymak gerekeceğini belirtti. Conte halka, "İtalya'yı seviyorsanız mesafeyi koruyun" diye seslendi.

Başbakan, bu dönemde kurallara uyulmaması halinde salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçeceği uyarısında bulundu ve "Sosyal mesafeye uymazsak eğri yeniden yükselip kontrol dışına çıkabilir, ölümler artabilir ve geri dönüşsüz bir ekonomik zarar oluşabilir" dedi.

Conte, salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmesi halinde müdahaleye hazır olunması gerektiğini söyleyerek "Gelecek aylarda da bizi zorlu bir mücadele bekliyor" diye konuştu.

İtalya'da 20 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve 21 Şubat'ta ilk ölümün kayıtlara geçmesinin ardından karantina tedbirleri alınmaya başlamıştı. Tedbirler ilk olarak 23 Şubat'ta salgının görüldüğü kuzeydeki 11 kasabada alınmış, ardından bu tedbirler 8 Mart'ta ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgelere yayılmıştı. 10 Mart'tan itibaren de kısıtlayıcı tedbirler ülke geneline yayılmıştı.

Ülkede okullar Mart başında eğitime ara vermiş, spor müsabakaları durdurulmuş, temel ihtiyaç harici üretim ve satış yapan işletmeler kapatılmıştı. Vatandaşların, ancak iş, sağlık ya da temel ihtiyaçlar için dışarı çıkmasına izin veriliyordu. Cenazeler de dahil olmak üzere törenler yasaklanmış, kiliselerde ayinler de durdurulmuştu. Ülkedeki park ve bahçeler de 21 Mart'tan bu yana kapalı.

İtalya'da salgın süresince bir gün içinde en yüksek ölü sayısı, 919 ile 27 Mart'ta kaydedilmişti. Mart sonunda ise salgın eğrisinin plato olarak adlandırılan, "düzlük şeklinde bir zirveye" ulaştığı açıklanmıştı.

Ülkede son bir günde 260 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 26 bin 644'e ulaştı.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haber
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi Haber
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haber
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali Haber
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haber
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı' önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Hulusi Akar Naci Bostancı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İsveç Ambulans Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 23:00:51. #1.15#
title