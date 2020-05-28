KORONAVİRÜS İSTANBUL'DA TARIMI ETKİLEMEDİ... MART AYINDAN BU YANA ÜRETİM ARTTI
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KORONAVİRÜS İSTANBUL'DA TARIMI ETKİLEMEDİ... MART AYINDAN BU YANA ÜRETİM ARTTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs İstanbul'da üretimi etkilemedi.

28.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:45

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs İstanbul'da üretimi etkilemedi. Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayından bu yana ekili alanlardaki üretim artış gösterdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, tüketim alışkanlıklarının değişiklik göstermesiyle ürün satışı ve ekiminin arttığını belirtti.

Koronavirüs pek çok alanı etkiledi. Ancak tarlardaki üretim koronavirüsten etkilenmedi. İstanbul Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayından bu yana koronavirüs sürecinde ekili alanlardaki üretim artış gösterdi. Çiftçinin ürün satışı artınca daha çok ekim yapılmaya başlandı.

İSTANBUL'UN YÜZDE 18'İ TARIM ARAZİSİ

Beykoz'da tarım arazilerini inceleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, son verileri paylaştı. Karaca, Herkesin bildiğinin aksine İstanbul kültürel, tarih başkenti olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da iddialı. İstanbul'un hala yüzde 44'ü orman. Yüzde 18'i tarım arazisi. Türkiye'deki kanola üretiminin yaklaşık yüzde 13'ü ilimizde gerçekleşiyor. Kanola üretimi bakımından Türkiye ikincisiyiz. Ayçiçeği üretiminde Türkiye 13'üncüsüyüz. Yine hayvancılık verilerimiz oldukça iyi. Balıkçılık ve su ürünlerin de açık ara lider bir ilimiz var bizim. İstanbul çiftçisinin her daim yanındayız. Siz evde kalın biz üretime devam ediyoruz şeklinde konuştu.

Ahmet Yavuz Karaca sözlerinin devamında, Yasak kapsamında üretim durmuyor ve devam ediyor. 18 ilçemizde bitkisel üretim var. 50 milyon lira bitkisel üretimi, 16 milyon lira civarında da hayvancılığa desteğimizle beraber Tarım Bakanlığı olarak İstanbul çiftçimize yıllık 66 milyon TL destek sağlıyoruz. İstanbul'da ayçiçeği, kanola, örtü altı, kesme çiçekçilik gibi birçok üretim gerçekleşiyor. Beykoz ilçemiz seracılık yönünden çok iyi bir noktada ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS ÜRETİMİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ

Koronavirüs salgını üretimi etkiledi ama olumlu yönde etkiledi diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Biz şunu anladık. Türkiye olarak üretimin özellikle ne kadar önemli olduğunu, bir savunma sanayinden daha önemli bir nokta olduğunu anladık. Gelecekte eğer siz gıdanızı üretemezseniz ayakta kalamazsınız. Gıdasını üreten ve kendi kendine yeten ülkeler ayakta kalacak. Üretim İstanbul'da gerçekten hatırı sayılır bir şekilde arttı. Koronavirüs süreci bize bunu öğretti. Biz bu süreçte çiftçilerimizle ilgili hiçbir kısıtlayıcı karar almadık. Faaliyetlerine devam ettiler. Üretim az önce de bahsettiğim gibi arttı. Bunu hasat mevsiminde göreceğiz inşallah diye konuştu.

İSTANBUL'DA ÜRETİLEN TAZE ÜRÜNLER ALICISINI DAHA ÇOK BULUYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, üretimin artmasının nedeni olarak tüketim alışkanlıklarındaki değişikliği işaret etti. Karaca şunları söyledi

Koronavirüsle beraber vatandaşlarımızın tüketim alışkanlıkları da değişti. Daha çok taze ve yanı başında olanlar ürünler tercih ediliyor. Özellikle İstanbul'da üretilen taze ürünler alıcısını daha çok buluyor. Bir de kırsal turizm de gelişti. İnsanlar hafta sonu veya tatil olduğu zamanlarda kimsenin olmadığı mahallelere gelip burada alışverişlerini yapıyorlar.

KORONAVİRÜS İSTANBUL'DA TARIMI ETKİLEMEDİ... MART AYINDAN BU YANA ÜRETİM ARTTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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