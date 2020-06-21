Koronavirüs: İstanbul'da 'normalleşme' ve endişe
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Koronavirüs: İstanbul'da 'normalleşme' ve endişe

Türkiye'de 1 Haziran'dan beri koronavirüs tedbirlerinin önemli bölümü kaldırıldı ve "normalleşme" sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Koronavirüs: İstanbul'da 'normalleşme' ve endişe
21.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:35

Türkiye'de 1 Haziran'dan beri koronavirüs tedbirlerinin önemli bir bölümü kaldırıldı ve "normalleşme" sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'da ise günlük hayat olabildiğince devam ediyor ancak İstanbullular sokakta, sosyal hayatta ve toplu taşımada önlemlere yeterince uyulmamasından endişe duyduklarını söylüyor.

İstanbul sakinleri ile alınan tedbirleri ve önümüzdeki süreçten beklentilerini konuştuk.

Video-haber: Neyran Elden, Ege Tatlıcı

BBC
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