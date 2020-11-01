Koronavirüs: İspanya'da vaka sayıları artıyor, cenaze defin işçileri greve gitti, kısıtlamalar protesto edildi

İspanya'da cenaze defin işinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınında ölümlerin artması nedeniyle daha fazla personel çalıştırılması talebiyle greve gitti.

İspanya'da cenaze defin işinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınında ölümlerin artması nedeniyle daha fazla personel çalıştırılması talebiyle greve gitti.

Sendikalar, Mart ayındaki gibi cenaze defin işlemlerinin gecikmemesi için daha fazla personele ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Cenaze defin işlerinde çalışan işçiler Pazar günü İspanya çapında greve gitti. Grev, ailelerin mezar ziyaretleri yaptığı Azizler Günü'ne denk geldi.

Sağlık Bakanlığı, Cuma günü 239 can kaybı olduğunu açıklamıştı.

Mart ayında cenaze definlerinde bir haftalık gecikmeler olmuş, cenaze sahipleri, artan talep üzerine yüzlerce km uzaktaki krematoryumlara başvurmak zorunda kalmıştı.

İspanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştı, can kaybı ise 35 bin 878'e ulaştı.

Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta altı ay süreyle olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yasaklar protesto edildi

Hafta sonu birçok kentte yasaklar protesto edildi. Cumartesi günü Madrid'de 32 kişi tutuklandı, 12 kişi de yaralandı.

Barcelona, Malaga, Vitoria, Valencia, Santander ve Burgos'ta da gösteriler oldu.

Sanchez, gösterilerde azınlık bir grubun "şiddet içeren akıl dışı davranışlara" son vermesi çağrısı yaptı.

Logrono'da cumartesi gecesi kundaklama ve yağmalama olaylarının ardından polis altı kişiyi gözaltına aldı.

Pazar sabahı ise gençlerin sokağa çıkarak geceden arta kalan çöp ve molozları topladıkları bildirildi.

Sükunet çağrısı yapan Başbakan Sanchez, "Ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlıkla tüm ülkeleri saran bu salgını yenebiliriz" dedi.

Merkezi hükümeti iktidar sınırını aşmakla suçlayan Madrid eyalet başkanı Isabel Diaz Ayuso da göstericileri sorumlu davranmaya çağırdı.

Bazı protestoları "aşırı sol" grupların düzenlediği belirtilirken, polis bazı gösterilerin "sağcı unsurlar" içerdiğine inanıyor.