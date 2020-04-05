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BBC

Koronavirüs: İskoçya Tıp Danışmanı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için polis tarafından uyarıldı

İskoç özerk yönetiminin kıdemli tıp danışmanı Dr. Catherine Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldı.

05.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:45
Koronavirüs: İskoçya Tıp Danışmanı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için polis tarafından uyarıldı

İskoç özerk yönetiminin kıdemli tıp danışmanı Dr. Catherine Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldı.

Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Olayın ardından özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan bu konumdaki birinin böyle davranamayacağını söyleyerek Calderwood'u istifaya davet edenler de var.

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

İskoç hükümeti geçen ay, İskoçya kırlarında ikinci evleri olanların izolasyona girmek için bölgeye gitmesini eleştirmiş, bunu "sorumsuzca bir davranış" olarak adlandırmıştı.

Scottish Sun, Calderwood'un ikamet ettiği Edinburgh'daki evine arabayla bir saat uzaklıkta olan Earlsferry'deki ikinci evinin yakınlarında ailesiyle golf oynarken görüntülendiğini aktarıyor.





Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Calderwood "Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İskoç İşçi Partisi Sağlık Sözcüsü Monica Lennon ise hükümetin halka örnek olması gerektiğini söyleyerek Dr. Calderwood'u istifaye davet etti.

Birleşik Krallık'ta polis, daha küçük suçlar için uyarı cezası verebiliyor. Bunun için suçu işleyen kişinin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Aksi takdirde zanlılar gözaltına alınabiliyor. Uyarı cezası alan kişi, hükümlü sayılmıyor. Fakat başka bir konudan ötürü mahkemeye çıkması gerekirse, polis uyarısı da orada ek bir delil olarak kullanılabiliyor.





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