Koronavirüs: İşe geri dönüşle ilgili hangi ülkede, nasıl düzenlemeler yapılıyor? Dünyanın bazı yerlerinde koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar hafifletilmesiyle toplumun büyük bir bölümü de yeniden işbaşı yapmaya başladı.

Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı.

Normalleşme sürecinde alınan kararların başında da işyerlerine geri dönüşle ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Birçok ülke, işyerlerinin güvenli bir şekilde açılabilmesi için alınması gereken bir dizi önlem uygulama sokuyor.

Koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olması nedeniyle kısıtlayıcı önlemlerin de ilk uygulanmaya ve kaldırılmaya başlandığı ülke olan Çin'de işe gelişlerde çalışanların ateşinin ölçülmesi ve maske takılması gibi uygulamalar başlatılırken, İngiltere de işyerlerinde 2 metrelik sosyal mesafe kurallarının uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını öneriyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeler için yayımladığı güvenli işyeri rehberinde de bir dizi öneri sıralanıyor. Bunlar arasında, çalışanlar arasındaki temasın azaltılması, müşterilerle yüz yüze iletişim kurulmaması, işyerlerine sabun ve el dezenfektanı yerleştirilmesi ve ofis temizliğinin artırılması yer alıyor.

İngiltere'de işe dönüş nasıl olacak?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazar günü yaptığı konuşmada, başta inşaat ve imalat sektörü olmak üzere evden çalışması mümkün olmayanların işe geri dönüşlerinin teşvik edileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından işe geri dönüşün nasıl güvenli hale getirileceğine dair bir rehber yayımlandı. Hükümet, işyerlerinde sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya devam etmesini istedi.

Hükümetin yayımladığı rehberde, özellikle inşaat ve tarım gibi açık havada iş yapan sektörlerde sosyal mesafe işverenlerin sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı durumlarda işverenlerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Rehberde, inşaat çalışanları için vardiya saatlerinin farklılaştırılması, inşaatlara giriş-çıkış noktalarının artırılması, ekipmanlara dokunan kişi sayısının azaltılması ve hijyen artırıcı ürünlerin sağlanması gibi öneriler sıralandı.

Gıda ve imalat sektöründe de yüzey temizliğine ek önem verilmesi gerektiği belirtilirken, ofis çalışanları arasında da temasın azaltılması istendi.

Ofislerin içerisinde 2 metrelik sosyal mesafe kurallarının uygulanması için düzenleme yapılması ve bunun için ofisin çeşitli yerlerine işaretler konulması öngörülüyor.

Çin'in işe dönüş deneyimi nasıl oldu?

Virüsün çıkış noktası olan Çin, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından işe geri dönen ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Başta sanayi olmak üzere, neredeyse hemen her yerde yeni düzenlemeler kapsamında işe geri dönülmüş durumda.

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, alınan önlemler incelendi. Habere göre, otomotiv devi BMW'da çalışanların günde üç kez ateşi ölçülüyor, elektronik şirketi Foxconn'da çalışanların belgelerle uğraştıktan sonra ellerini yıkamaları zorunlu hale getirildi ve araç çağırma uygulaması Didi Chuxing'e bağlı çalışan şoförlerin de her gün işe başlamadan önce arabalarını dezenfekte edip fotoğrafını uygulamaya yüklemeleri öngörülüyor.

Çin'de işyerine dönmekle ilgili alınan önlemlerin uygulanmasında devletin geliştirdiği uygulama önemli bir yer tutuyor. İşe geri dönüş için çalışanlarda bu uygulamanın yüklü olması gerekiyor. Ayrıca bazı şirketler de kendi kullanımları için uygulamalar geliştirmiş bulunuyor.

İşyerlerinde sosyal mesafe kuralları ve farklı çalışma saatleri uygulanıyor. Ayrıca çalışanların maske takarak çalışmaları da isteniyor. Kantin, toplantı odaları gibi ortak kullanım alanları ise kapalı tutuyor.

Çin'deki çalışma yerleri de hükümetin önerileri doğrultusunda dezenfektan ve temizlik çalışmalarını da artırdı.

Almanya'da işe dönüş için hangi düzenlemeler yapılıyor?

Birçok sektörde çalışanların işe geri dönmeye başladığı yerlerden birisi de Almanya.

Ancak Alman hükümeti, çalışanların mümkün olduğu şartlar altında evden çalışma hakkını verecek bir yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Alman hükümetinin işe dönüşle ilgili attığı bir diğer adım da Nisan ortasında Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın yayımladığı standartlar oldu.

Buna göre, işyerlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve uygun görülen yerlerde de çalışanlar arasında şeffaf paravanların konulması öngörülmüyor.

Birçok işyeri bu standartlara uymak için ofis içinde gerekli işaretleme ve düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bir diğer yapılan uygulama da farklı çalışma saatlerine geçilmesi oldu.

Çalışma alanlarına dezenfektan konulması, yüz yüze toplantı sayılarının asgari düzeye indirilmesi, mesafenin korunamadığı yerlerde maske takılması ve ateşi yüksek çıkan ya da semptom gösteren kişilere izin verilmesi de hayata geçirilen diğer uygulamalar arasında yer alıyor.

ABD'nin dönüş stratejisi ne?

ABD de işe geri dönüşleri başlatmaya hazırlanan ülkeler arasında yer alıyor.

Başkan Donald Trump, kısıtlamaların kaldırılarak, ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması konusunda alınacak kararları eyalet valilerinin yetkisine bıraktı.

Federal hükümetin normalleşme planlarının temelinde koronavirüs ve antikor testlerinin yaygınlaştırılması yatıyor.

Eyalet bazında ise farklı uygulamalar görülüyor. ABD'deki 50 eyaletin yarısından fazlasında bazı işyerleri açılmaya ve çalışanlara da işe geri dönme çağrıları yapılmaya başlandı.

İşyerlerinin açılmasına izin verilen eyaletlerde, restoran ve kafelerdeki müşteri sayısının sosyal mesafe kurallarına göre sınırlanması ve başkaları temas edilen işlerde de koruyucu ekipman kullanılması öngörülüyor.

Bazı büyük sanayi merkezlerinde, üretim bantları yeniden tasarlanırken, büyük şirketler de kendi önlemlerini alıyor.

Şirketler, kendi çalışanları için uygulama geliştirerek, temas ve vaka takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Rusya'da son durum ne?

Rusya, dünyada koronavirüs vaka sayısını en yüksek olduğu ikinci ülke olmasına rağmen, kısıtlamaların kaldırılması ve ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması için adımlar atmaya başladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamayla Salı günü itibarıyla işyerlerine geri dönülmesinin önü açıldı.

Vladimir Putin, "12 Mayıs'tan itibaren, ulus çapındaki işe gitmeme dönemi bütün ülke ve bütün sektörler için kaldırılmıştır. Ancak bu salgınla mücadelemiz sona ermiş değil, nispeten güvenli görülen bölgelerde bile bu tehdit devam ediyor" dedi. Putin, işe geri dönüş koşulları ve uygulanacak kısıtlamalarla ilgili yetkiyi de bölge valilerine bırakırken, tüm bölgelerde hijyen kurallarının uygulanacağını ve diğer koruyucu önlemlerin alınacağını belirtti.

Putin'in açıklaması kapsamında ilk etapta inşaat, tarım ve enerji sektörlerinde çalışanların işbaşı yapması öngörülüyor.

Rusya'da da işe geri dönüşle ilgili koşulların bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor.

Moskova'da Salı günü itibarıyla inşaat ve sanayi sektörlerinde çalışan 500 bin kişi işbaşı yaptı.

Rusya'da işyerlerine ilişkin hükümetin belirlemiş olduğu bir kılavuz bulunmuyor.