Koronavirüs: İran BBC'nin haberini 'Veriler konusunda WHO'nun yöntemlerini uyguluyoruz' diyerek...
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Koronavirüs: İran BBC'nin haberini 'Veriler konusunda WHO'nun yöntemlerini uyguluyoruz' diyerek...

İran, BBC Farsça Servisi'nin, ülkede koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin açıkladığının üç katı olduğuna dair haberini yalanladı.

03.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:00

İran, BBC Farsça Servisi'nin, ülkede koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin açıkladığının üç katı olduğuna dair haberini yalanladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari haberin bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgilere dayandırılmasını eleştirdi.

Sima Sedat Lari, İngilizce yayımlanan Tehran Times gazetesindeki açıklamasında, haberde yapılan tahminlerde de bilimsel yöntem kullanılmadığını öne sürdü.

Lari, "bir kısım yabancı medya kuruluşlarının kimliği belirsiz kaynaklara dayanarak" kuşku ve belirsizlik yaratmaya çalıştıklarını, bilimsel olmayan yöntemlerle yaptıkları çıkarsamaları "böyle görünüyor" gibi cümlelerle ortaya sürdüklerini söyledi.

'WHO'nun yöntemlerini sıkı sıkıya uyguluyoruz'

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari ayrıca ülkesinin vaka ve ölüm sayıları konusunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış bilimsel yöntemleri sıkı sıkıya uyguladığını da kaydetti ve medyanın ya da bireylerin siyasi amaçlarla bilimsel tartışmalara girmekten kaçınmasını istedi.

Sözcüsü Sima Sedat Lari, "Gizli tutmaya çalışsak, Avrupa'dakiler dahil birçok ülkede olduğu gibi ilk vakaları haftalarca gecikmeyle açıklamaya ya da bazı ülkelerde politikacıların yaptığı gibi ikinci dalgayı saklamaya çalışırdık" dedi.

Lari, İngiliz medyasının bu tür haberler yapmak yerine, kendi hükümetinin açıkladığı Covid-19 rakamlarıyla ilgili belirsizliklerle, özellikle de yaşlı bakımevlerindeki gerçek ölüm sayılarıyla ilgili olarak yayınlanan onlarca çalışmaya odaklanması gerektiğini de ekledi.





İran, Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke.

Tahran yönetimi ikinci kez tırmanışa geçen salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

İran sağlık makamları son açıklamalarında koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısının 17 bin 400 olduğunu açıkladı.

Daha önce duyurulan ölü sayısı ise 14 bin 400'dü.

BBC haberinde ne deniyor?

BBC Farsça Servisi'nin araştırması ise İran'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin bir önceki açıklamasında duyurduğu rakamın neredeyse üç katı olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma bizzat İran tarafından tutulan resmi kayıtlara dayanıyor. BBC'ye sızan bu kayıtlar, 20 Temmuz itibarıyla Covid-19'dan ölenlerin sayısının yaklaşık 42 bin olduğuna işaret ediyor.

Yine resmi kayıtlara dayandırılan araştırmaya göre, vaka sayısı da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 278 bin 827 değil 451 bin 024.

BBC'ye kimliği bilinmeyen bir yetkili tarafından sızdırılan kayıtlar arasında İran çapında hastanelere yatan koronavirüs hastalarının kayıtları var. Bu kayıtlar arasında hastaların kabul tarihleri, adları, yaşları, cinsiyetleri, semtomları, hastanede kaldıkları süreler ve diğer sağlık sorunlarına kadar detaylar bulunuyor.

BBC Farsça Servisi, verilerin "sağlık" konusunun politikaya alet olmasını istemediğini söyleyen ama kimliğinin gizli tutulmasını talep eden bir kişi tarafından sızdırıldığını bildirdi.

Bu kayıtları, kendi elindeki bazı hasta verileriyle karşılaştırarak doğrulayan BBC Farsça servisi, Mart ayı ortalarında salgının çok daha hızlı yayıldığını, rakamların resmi olarak açıklanandan beş kat fazla olduğu sonucuna vardı.

Koronavirüs: İran BBC'nin haberini 'Veriler konusunda WHO'nun yöntemlerini uyguluyoruz' diyerek...
BBC
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