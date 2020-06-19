Koronavirüs: İngiltere 'vaka sayısında istikrarlı düşüş' olduğu için uyarı seviyesini 3'e düşürdü
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BBC

Koronavirüs: İngiltere 'vaka sayısında istikrarlı düşüş' olduğu için uyarı seviyesini 3'e düşürdü

İngiltere'de hükümet koronavirüs uyarı seviyesini 4'ten 3'e düşürdü.

Koronavirüs: İngiltere 'vaka sayısında istikrarlı düşüş' olduğu için uyarı seviyesini 3'e düşürdü
19.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:10

İngiltere'de hükümet koronavirüs uyarı seviyesini 4'ten 3'e düşürdü.

Üçüncü aşamada virüsün "genel dolaşımda olduğu" varsayılıyor ve kısıtlamaların "kademeli olarak gevşetilmesi" öngörülüyor.

Bir önceki aşamada virüsün bulaşma riski "yüksek" görülüyor ve bulaşmanın katlanarak arttığı düşünülüyordu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, uyarı seviyesindeki düşüşün "ülke açısından büyük bir an" olduğunu ve hükümetin planlarının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.

Virüsün oluşturduğu tehdit seviyesinin düşürülmesi kararı, Biyogüvenlik Merkezi ve Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda baş sağlık danışmanlarının tavsiyesi üzerine alındı.

Danışmanların yaptığı ortak açıklamada, "vaka sayısında istikrarlı bir düşüş olduğu" belirtildi. Ancak bunun "salgının sona erdiği anlamına gelmediği" ve vaka sayılarında "bölgesel artışların görülebileceği" uyarısı yapıldı.

5 kademeli uyarı sistemi

Koronavirüs uyarı sisteminde toplam beş kademe bulunuyor.

Risk açısından 5 en yüksek dereceyi, 1 ise Covid-19 hastalığının artık ülkede kalmadığını gösteriyor.

Riskin hangi seviyede olduğunun belirlenmesinde iki etken rol oynuyor:

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 300 bini, can kaybı ise 42 bini aşmış bulunuyor.

BBC
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