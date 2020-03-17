Koronavirüs: İngiltere ölüm vakalarının artma endişesiyle stratejisini nasıl değiştirdi?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs: İngiltere ölüm vakalarının artma endişesiyle stratejisini nasıl değiştirdi? - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İngiltere ölüm vakalarının artma endişesiyle stratejisini nasıl değiştirdi?

Koronavirüs salgınının nasıl yayıldığı, hastanelerin salgınla nasıl baş edeceği, kaç kişinin öleceğine ilişkin modellemeler yapan bilim insanlarının bulguları, İngiltere'de virüse karşı alınacak önlemler konusunda hükümetin strateji değiştirmesine neden oldu.

17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
Koronavirüs: İngiltere ölüm vakalarının artma endişesiyle stratejisini nasıl değiştirdi?

Dünyada koronavirüs salgını yayılmaya ve her kesimi etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınının nasıl yayıldığı, hastanelerin salgınla nasıl baş edeceği, kaç kişinin öleceğine ilişkin modellemeler yapan araştırmacıların bulguları, İngiltere'de virüse karşı alınacak önlemler konusunda hükümetin strateji değiştirmesine neden oldu.

İngiltere hükümeti dün açıkladığı önlemlerle halktan gerekli olmadıkça kalabalık yerlere gitmemelerini, mümkünse ofisten çalışmaya başlamalarını, risk grubundakilerin, 70 yaş üzerindekilerin ve hamile kadınların evde kalmasını söyledi.

Bu çağrılar Başbakan Boris Johnson ve ekibinin önceki çağrılarından çok daha farklıydı.

Hükümetin politikasını değiştiren gelişme, bilim insanlarının modellemelerinde, "Dümen kırın, yoksa bir milyon kişi ölecek" mesajının verilmesiydi.

Oysa diğer bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü, virüsü durdurmak için geniş kapsamlı önlemler alınmadığı durumda ortaya çıkacak riskler konusunda uyarılarını çoktan yapmıştı.

İngiltere'de de uyarı içeren veriler, Londra Imperial College Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan geldi. Onlar Çin'deki sorunun boyutunun farkına varmıştı ve tavsiyeleri hükümet politikaları üzerinde etkili olmuştu.

Üç strateji geliştirdiler:





Hükümete bilim alanında tavsiyelerde bulunan danışman Patrick Vallance, "yatıştırma" planını BBC'ye şöyle açıkladı:

"Amacımız vakaların zirve noktasını aşağıda tutmak ve o çizgide seyretmesini sağlamak, yoksa tümüyle bastırmak değil. Ayrıca, nüfusun büyük kısmı hastalığı hafif şekilde atlatacağı için sürü bağışıklığı geliştirilmiş olacak ve böylece bu hastalığa karşı bağışık olacak."

Eğer yatıştırma işe yarasaydı diğer ülkelerde uygulanan sert önlemlere gerek kalmayacak ve bağışıklık gelişmiş, bu da koronavirüsün yayılmasını sınırlamış olacaktı.

Yatıştırma stratejisi kişilerin biraz diğer insanlardan uzak durmasını gerektiriyor, baskılama ise hareket sınırlaması ve daha uzun süreli izolasyon gibi katı önlemler içeriyor.

Yapılan modellemede, İngiltere'nin hiçbir şey yapmaması halinde Ağustos'a kadar nüfusun yüzde 81'ine virüsün bulaşması, 510 bin kişinin de ölmesi öngörülüyordu.

Yatıştırma stratejisi daha iyi olmakla birlikte hala 250 bin kişinin ölmesi ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin çökmesi söz konusu.

İtalya'da yaşananlar ve İngiltere'deki ilk vakalar bu yönlerin fark edilmesine yol açtı.

Toplam vakaların yüzde 30'unun hastanede yoğun bakıma ihtiyaç duyması, solunum cihazlarına bağlanması bekleniyor.

Ülkedeki sağlık sisteminin bununla baş etmesi mümkün değil.

Bu modellemede, yoğun bakım ihtiyacının, en iyimser senaryoda bile mevcudun sekiz katı olacağı öngörülüyor.

Imperial College Üniverstitesi'nden Prof. Neil Ferguson'a göre, "Geçen hafta açıklanan müdahalelerle bile yoğun bakım ihtiyacının karşılanamaması riski vardı".

Raporda, "mevcut koşullarda baskılama en uygulanabilir strateji" deniyor. Ölümlerin binlerle ya da on binlerle sınırlanması ümit ediliyor.

Hükümet hep bilimsel verilere göre planlarını yaptığını söylüyordu. Bilimsel veriler ise köklü bir değişime uğradı.





Bu nedenle artık publara, tiyatro ve sinemaya gitmeyeceğiz, evden çalışacak, biri hastalansa tüm ev halkını evde karantinaya tabi tutacağız.

Ancak baskılama stratejisi büyük sorunları beraberinde getiriyor.

Buna göre, toplumun belli kesimlerinin hareketini tümüyle sınırlamak gerekiyor ve bu durumdan çıkış yolunun ne zaman ve nasıl olacağı bilinmiyor.

Daha az sayıda insana virüs bulaşmış olacağı için genel nüfus içinde daha az bağışıklık gelişmiş olacak, önlemler gevşetildiğinde vaka sayıları yeniden tırmanabilecektir.

Çin'in bugün böyle bir bilinmezle karşı karşıya. Araştırmalar, Ocak sonu itibariyle Vuhan nüfusunun yüzde 95'inin hala virüse açık olduğunu gösteriyor.

Modellemede aşının 18 aydan önce piyasaya çıkmayacağı, bunun da garantisinin olmadığı belirtiliyor.

Bu durum uzun süre devam edebilir.

Tüm bunların matematiksel modellemelere dayandığını tekrar vurgulamak gerekir. Bu modellemeler tahminlerde bulunuyor ve bunlar mükemmel öngörüler olmayabileceği gibi, değişmez de değil.

Koronavirüs Aralık'ta ortaya çıktı, hala virüs hakkında tam bilgi edinemeye çalışıyoruz.

Hiçbir belirti göstermeden atlatılan enfeksiyonların boyutu hakkında da yaz havasının salgın üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda da henüz bir fikrimiz yok.

Imperial College dışından olup kendisi de başka salgın modellemeleri üzerinde çalışan Dr. Adam Kucharski şunları söylüyor:

"Buna karşı basit bir çözüm yok. Belki de şimdiye dek analiz ettiğim en zor salgın bu."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs için görevlendirdiği ekip, kar kış demeden çalışıyor Haber
Koronavirüs için görevlendirdiği ekip, kar kış demeden çalışıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Özge Ulusoy Hülya Avşar Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İngiltere ölüm vakalarının artma endişesiyle stratejisini nasıl değiştirdi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:30:19. #1.15#