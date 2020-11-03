Koronavirüs: İngiltere'nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak
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BBC

Koronavirüs: İngiltere'nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak

03.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:25
Koronavirüs: İngiltere'nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak

İngiltere’nin Liverpool kentinde bu hafta başlatılacak bir pilot uygulamayla şehrin tüm sakinlerine iki haftada bir koronavirüs testi yapılacak.

İngiltere'nin Liverpool kentinde bu hafta başlatılacak bir pilot uygulamayla şehrin tüm sakinlerine iki haftada bir koronavirüs testi yapılacak. Test sonuçları bir saatte alınacak. Başarılı olması halinde uygulamanın milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 900 bin nüfuslu Liverpool, İngiltere'de en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü kentler arasında yer alıyor.

Liverpool ve çevresinde 30 Ekim itibarıyla bir haftada 1754 vaka tespit edildi. İngiltere'de bölge ortalaması 153.

Beş hastadan dördü belirti göstermiyor

Hastalık belirtisi göstermeyenleri de kapsayacak uygulama mümkün olduğu kadar çok sayıda virüs taşıyıcısı tespit ederek bulaşma zincirinin kırılmasını amaçlıyor.

Her beş koronavirüs hastasından dördünün belirti göstermediği düşünülüyor.

Uygulama için kentin farklı noktalarına yeni test merkezleri kurulacak. Bunlar bakımevleri, okullar, üniversiteler ve iş yerlerini de kapsayacak.





Testleri yapacak sağlık ekiplerine iki bin kadar askerin de destek vereceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson uygulamayla ilgi bilgi verirken, "Bu testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak" dedi.

Sıkı karantina önlemleri Perşembe günü başlıyor

İngiltere'de koronavirüs vakalarının sayısı son haftalarda hızla artmaya başladı.

Perşembe gününden itibaren yeniden dört hafta süreyle sıkı karantina önlemleri uygulanacak. Yarın parlamentoda oylanacak önlemlerle bar ve restoranlarla işletmelerin çoğunun kapatılması öngörülüyor.

İngiltere dün 18 bin 950 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısı ise 136.

BBC

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