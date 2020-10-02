Koronavirüs: İngiltere İçişleri Bakanlığı onlarca sığınmacıyı 'karantina kurallarını ihlal ederek...
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Koronavirüs: İngiltere İçişleri Bakanlığı onlarca sığınmacıyı 'karantina kurallarını ihlal ederek...

02.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:12
Koronavirüs: İngiltere İçişleri Bakanlığı onlarca sığınmacıyı 'karantina kurallarını ihlal ederek...

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı onlarca sığınmacıyı karantina kurallarını ihlal ederek Birmingham'dan yaklaşık 200 kilometre mesafedeki başkent Londra'ya nakletti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı onlarca sığınmacıyı karantina kurallarını ihlal ederek Birmingham'dan yaklaşık 200 kilometre mesafedeki başkent Londra'ya nakletti. Gazete, yerel yönetimlerin bakanlığa sert tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Birmingham'da salgından etkilenen onlarca sığınmacıdan hiçbirinin testlerinin pozitif çıkmadığını açıkladı.

Ancak Londra'da Hammersmith and Fulham Belediyesi'nin yaptırdığı testlerde sığınmacılardan en az dokuzunun koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.

Sığınmacıların 14 gün karantinaya alınmaları talimatı verilmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Serco adlı bir taşeron şirket bu emri çiğneyerek onlardan 40'ını Londra'ya taşıdı.

Midland bölgesindeki altı belediyenin (Birmingham merkez, Solihull, Wolverhampton, Coventry, Sandwell ve Wallsall) yetkilileri, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e bir mektup göndererek taşeronun uygulamaları için "pervasızlık ötesi" ifadesini kullandı.

Londra'da Hammersmith and Fulham Belediyesi de Patel'a şikayet mektubu gönderdi. İçişleri Bakanlığı mektupta, "Covid'i ülkenin bir bölgesinden diğerine taşımakla" suçlandı.

Serco'nun mülteci barınaklarından sorumlu yetkilisi Jenni Halliday ise şikayetlerde dile getirilen "yanıltıcı suçlamalar ve varsayımları" kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Mültecilere destek örgütleri, sığınma başvurusunda bulunanların çok uzun süreler, yetersiz bina ve tesislerde barındırılmasının, zaten bir çok bakımdan korumasız olan bu grupları salgın karşısında büyük risklerle karşı karşıya bıraktığını söylüyor.

Bu örgütlerden Refugee Action'ın başkanı Stephen Hale, "Salgının başından beri iltica başvurusunda bulunan insanların, kötü barınma koşulları nedeniyle Covid riskine maruz bırakılması şok edici bir durum" dedi.

Stephen Hale, "Bu insanlar kaldıkları yerlerde sosyal olarak mesafelenme, kendilerini izole etme ya da yeterli bilgi edinme konusunda büyük güçlükler yaşıyorlar" diye konuştu.

Karantina uygulaması

Salgın sürecinde hükümet, virüsü taşıdığı anlaşılan veya koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle teması olmuş herkesin kendisini 14 gün karantinaya almasını istiyor ve bu kurala uymayanlara ceza kesilebiliyor.

270 mülteci ve 30 personel barındırmak üzere inşa edilen Edgbaston tesisinde, odalar ikişer, banyolar ise beşer kişi tarafından paylaşılıyor ve yemekhanede bir kerede sadece 100 kişi yemek yiyebiliyor.

Perşembe günü İngiltere Parlamentosu'ndaki bir karma komisyona verilen bilgilere göre şu ana kadar çeşitli tesislerde barındırılan mültecilerden 122'sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Shona Dunn, hastalık riski olan mültecilerin neden karantinaya alınmadığı sorusuna "Her şey çok hızlı gelişti. Bakanlık yerel yönetimlerle iletişim kurmak için elinden geleni yaptı" yanıtını verdi.


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