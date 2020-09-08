Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük Son dönemde salgının en çok gençler arasında yayılması nedeniyle İngiltere'de koronavirüs ölüm oranları çok düşük. Yetkililer, en yüksek noktaya geri dönülmemesi için gençlere kurallara uyma çağrısı yapıyor.

İngiltere'de koronavirüs vakalarının eylül ayının birinci haftasında önceki haftaya göre gösterdiği keskin yükseli,ş yetkililer ve uzmanlarda kaygı yaratıyor.

Bilim kurulu üyelerine göre ağır vaka ve ölüm sayısının düşük olmasının sebebi salgının en çok gençler arasında yayılması.

Bu yaş grubuna hastalığı yayma potansiyelini unutmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uyma konusunda uyarıyorlar.

İki gün üst üste yeni vakaların 3 bine yakın seyretmesine karşın, günlük ölümler daha düşük gerçekleşti.

Ancak ağustosun son haftasında nüfusa oranla 100 binde 13,9 olan vaka oranının eylülün birinci haftasında 100 binde 21,3'e kadar tırmanması büyük bir sıçramaya işaret ediyor.

İngiltere'nin 100 binde 20 vakayı, dönüşte karantina uygulanacak ülkeler için eşik olarak koyduğu düşünüldüğünde bu vahim bir tablo.

Londra'daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör John Edmunds R0 sayısı olarak bilinen virüsün yayılma hızının 1'in üzerine çıktığını, dolayısıyla riskli döneme girildiğini söyledi.

Salgının en tepe noktasına eriştiği ve günlük vaka sayılarının -sadece hastanelere gelen ağırlaşmış hastalara test yapıldığı dönemde- 6 bine ulaştığı 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka sayıları pazar ve pazartesi günleri görüldü.

Şu ana kadar kadar Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da koronavirüsten toplam 65 bin kişi öldü ve salgının yükselişte olduğu dönem yayıldığı alan bakımından İtalya ve İspanya gibi Avrupa'daki en kötü örnekleri bile geride bıraktı.

Sağlık Bakanı gençleri uyardı: Ninenizi öldürmeyin

Resmi rakamlara göre 17 ile 30 Ağustos tarihleri arasındaki koronavirüs vakaları yaş gruplarına ayırıldığında hastalık büyük ara farkla en çok 20-29 yaş grubunda görülüyor.

Bu dönemde tespit edilen pozitif vakalardan 3033'ü 50 yaş üzeri, kalan 10 bin 438'i ise 50 yaş altı nüfus arasında.

Sağlık Bakanı Matt Hancock dün gençler kuralları takip etmezse ülkenin yeni bir tepe noktasına doğru hızla ilerleyeceği uyarısını yaptı ve "Koronavirüse yakalanıp onu bulaştırarak büyükannenizi öldürmeyin" dedi.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Jonathan Van Tam da hastalığın yayılma hızındaki bu değişimin büyük kaygı kaynağı olduğunu söylemiş ve "İnsanlar fazla gevşedi. Şimdi yeniden dikkatimizi toplamak ve tehdidin hala devam ettiğini kavramak zamanı" demişti.

Profesör Van Tam vaka sayısındaki artışa rağmen hastanelere başvuranların ve ölümlerin çok düşük düzeyde olduğuna dikkat çekerek, bunun hastalığın yayıldığı yaş grubuyla bağını kurdu.

"Vakalardaki yükselişin büyük kısmının 17-21 yaş arasındaki gençler olması ve bu yaş grubunun hastalığı hafif geçiriyor olması kendileri açısından büyük şans. Fakat kendileri ağır hastalanmadıkları için hastalığı yayma potansiyelleri olduğunu unutuyorlar" diye konuştu.

Van Tam, insanlar sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymadığı takdirde İngiltere'nin önümüzdeki bi kaç ay ciddi sıkıntı çekebileceğini de ekledi.

Yerel düzeyde sıkı önlemler

Bu uyarılarla birlikte Birleşik Krallık'ın İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi hastalığın bilhassa hızlı yayıldığı bölgelerde yerel önlemler ilan ediliyor.

Galler'deki Caerphilly bölgesinde bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı kondu. İskoçya'nın batısındaki iki bölgede daha ev ziyaretleri bu geceden itibaren yasaklandı.

İngiltere'nin kuzeydoğusunda da vakaların artış hızı ikiye katlandı. Yerel yetkililer esnafı, müşterilerinin detaylarını kaydetmeleri yoksa ceza alacakları konusunda uyardılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise İngiltere'ye gelişte yolculara çarşamba sabahından itibaren karantina uygulanacak ülke ve bölgelere 7 Yunan adasını ekledi. Midilli (Lezbos), Mikonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakintos adalarından gelen yolcular kendilerini 14 gün karantinada tutacak.

Türkiye'den İngiltere'ye gelen yolcular halen karşılıklı seyahat koridoru ayrıcalıklarından faydalanıyor ve karantinadan muaf tutuluyorlar.