Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki... - Haber
İngiltere, Dünya
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki...

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

15.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:30
Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki...

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayı, son 10 yıl ortalamasının iki katından fazla.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların kaydını tutan Counting Dead Women (Ölü Kadın Sayımı) adlı projenin kurucusu Karen Ingala Smith'in, 23 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında, aralarında çocukların da olduğu en az 16 ölüm olayı tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Son 10 yıllık dönemde aynı tarihlerde bu tür ölümlerin ortalaması beş, genel olarak 10 yıllık dönem ortalaması ise yedi olarak görülüyor.

İnternet taramaları ve sosyal medya üzerinden irtibata geçilmesi yoluyla tutulan kayıtlarla ilgili bu veriler Çarşamba günü telekonferansla toplanan Parlamento'daki karma komisyonda gündeme getirildi.

Komisyonda İngiltere ve Galler'i temsilen yer alan hukuk müşaviri Vera Baird bu verilere ilişkin olarak, "Normalde haftada iki olan aile içi şiddet kurbanı kadın sayısı, haftada beşe yükselmiş görünüyor, bu krizin boyutunu gösteriyor" diye konuştu.

Aile içi şiddet konusunda kampanya yürütün ve yardım sunan kuruluşlar da, kısıtlamalar başladıktan sonra yardım hatlarını arayanların sayısında artış olduğunu ve İngiltere'deki bu gelişmelerin diğer ülkedeki durumlarla benzerlik gösterdiğini ifade ediyor.





'Kadınların sürekli maruz kaldığı tacizin düzeyini görüyoruz'

Verileri toplayan Smith ise konuyla ilgili olarak, "koronavirüsün şiddet eğilimli erkekler yarattığını sanmıyorum. Burada, kadınların sürekli maruz kaldığı tacizin düzeyini görüyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Kısıtlamalar bazı kadınların desteğe erişimi ve ortamdan kaçış olanaklarını sınırlanmış olabileceği gibi, bazı erkeklerin şiddet eğilimlerini kontrol altında tutmak için aldıkları önlemleri de engellemiş olabilir."

Erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısının artmasıyla ilgili temkinli konuşmak gerektiğini belirten Smith, son 10 yılda İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların ortalaması alındığında, bu 21 günlük dönemde yedi kadının öldürülmüş olmasının beklendiğini, ancak kısıtlama döneminde bu sayının en az 16 ile son 10 yılın ortalamasının iki katından fazla olduğunu vurguladı.

Smith'in verileri, söz konusu dönemde en az yedi kişinin eşleri veya eski eşleri tarafından, üç kişinin ise babaları tarafından öldürüldüğü iddialarını gündeme getiriyor.





'Suç bildirim süresi uzatılmalı'

Aile içi şiddetle ilgili çalışma yürüten Nicole Jacobs da komisyonda yaptığı konuşmada, bu konudaki suçların polise bildirilmesi için belirlenmiş sürenin, kadınların güvenliği açısından uzatılması gerektiğini söyledi.

Normalde niteliksiz saldırı ve taciz suçlarıyla ilgili yargılamaların altı ay içinde sonuçlanması gerekiyor.

Jacobs ayrıca kısıtlamalar kalktıktan sonra bu alanda çalışma yürüten kuruluşlara başvurularda patlama yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, hükümetin yardım kuruluşlarına ayırdığı ek fonların hizmet veren kesimlere ulaştırılmasının önemini vurguladı.

İngiltere'de hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ihbarlarında artış olduğunu belirterek, online yardım hizmetleri ile telefon yardım hatlarının desteklenmesi için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıklamıştı.





BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haber
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haber
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haber
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haber
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor
Endonezya'da sokağa çıkanlar, "kefenli hayaletlerle" korkutuluyor
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Muazzez Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 21:12:33. #1.15#
title