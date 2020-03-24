Koronavirüs: İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması davası video bağlantıyla görülecek
İngiliz İçişleri Bakanlığı ülkede iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirdi. En önemli değişiklik ise kalıcı oturuma başvurma süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması oldu.
24.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:47
İngiltere'de 10 binden fazla Türk vatandaşını ilgilendiren Ankara Anlaşması temyiz davası Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart Perşembe günü video bağlantı üzerinden Yargıtay'da görülecek.
Koronavirüs salgını sebebiyle duruşma internet üzerinden görüntülü konuşmaya imkan veren Skype veya benzeri bir uygulama üzerinden gerçekleşecek. İki tarafın da avukatları tezlerini Skype üzerinden savunacak. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com