Koronavirüs: İngiltere'de seks işçilerine maddi destek verilmesi için çağrılar İngiltere hükümetinin seks işçilerini desteklemek için bir acil durum fonu oluşturmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

İngiltere hükümetinin seks işçilerini desteklemek için bir acil durum fonu oluşturmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

Bir seks işçisinin tahminine göre eskortların üçte biri sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen yüz yüze görüşmeye devam etti.

İngiltere Seks İşçileri Kolektifi, daha önce de seks işçileri için destek fonları oluşturduğunu hatırlatarak aksi takdirde çok sayıda kişinin sağlıklarını riske atmak ile gelirlerinden olmak arasında bir seçim yapması gerekeceğini söyledi.

Bu talepleri sorduğumuz İngiliz hükümeti ise yoksulluk yardımlarını artırdıklarını söyledi.

İngiltere'nin Nottingham kentinde eskortluk ve porno filmlerde oyunculuk yapan Victoria, haftalık gelirinin 2 bin sterlinden 200 sterline düştüğünü söylüyor.

200 sterlini internet üzerinden kazanıyor.

Dört çocuk annesi Victoria "Ben de etkilendim. Geçinebiliyorum ama kazandığım para eskisinin çok küçük bir oranında" diyor.

Bazı müşterilerinin sokağa çıkma kısıtlamasını delmesi için kendisine baskı yaptığını söylüyor:

"Çok fazla mesaj aldım. Normal ücretimin çok daha üzerindeki meblağları teklif ediyorlardı onları görmem için.

"Ben bunları düşünmeden reddediyorum.

"Bu süreçte eskortlar ücretlerini artırabilir. İşten anlıyorlarsa fiyatlarını artışmış olmaları lazım."

Nottingham'da seks işçiliği yapan Charlotte Rose, toplumsal baskı nedeniyle seks işçilerinin serbest çalışan olarak kayıt yaptırmaktan kaçındığını, bu nedenle de hükümetin bugüne kadar sunduğu maddi destek paketlerinden faydalanamadıklarını söyledi:

"Seks işçileri ağırlıkla bekar anneler ve bu yüzden para kazanmaya devam etmeleri gerekiyor.

"Kayıtlı değillerse hükümete destek için başvuramıyorlar.

"Çocukları varsa onlara nasıl bakacaklar?"

'Dünyada ve İngiltere'de örnekleri var'

İngiltere Seks İşçileri Kolektifi, acil durum fonu oluşturan Japonya ve Tayland gibi İngiltere'nin de bir fon oluşturmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi:

"Seks işçiliği kriminalize edildiği için seks işçileri ihtiyaç duydukları destek, para ve korumadan mahrum.

"Krizdeki seks işçilerine acil ve kolayca erişilebilecek şekilde para verilmesini talep ediyoruz.

"Bu daha önce de yapılmıştı. 2006'da bir dizi trajik cinayetin gerçekleştiği Ipswich'te seks işçilerinin sokaklardan uzaklaşması için hükümet onlara acil durum fonu yaratarak ödemeye yapmıştı."