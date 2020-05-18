Koronavirüs: İngiltere'de 'intiharı önleme eğitimine' 3 haftada yarım milyondan fazla kişi katıldı
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BBC

Koronavirüs: İngiltere'de 'intiharı önleme eğitimine' 3 haftada yarım milyondan fazla kişi katıldı

İngiltere'de bir yardım kuruluşu internet üzerinden verdiği "intiharı önleme eğitimine" son 3 hafta içinde 503 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Koronavirüs: İngiltere'de 'intiharı önleme eğitimine' 3 haftada yarım milyondan fazla kişi katıldı
18.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:10

İngiltere'de bir yardım kuruluşu, internet üzerinden verdiği "intiharı önleme eğitimine" son üç hafta içinde 503 bin kişinin girdiğini bildirdi. Eğitime, daha önce son 3 yıl içinde bu kadar kişi katılmıştı.

Zero Suicide Alliance (Sıfır İntihar İttifakı) adlı yardım kuruluşu tarafından hazırlanıp internete konulan eğitim programı, katılanları, insanların psikolojik desteğe ihtiyacı olabileceğini gösteren belirtiler konusunda bilgilendirip uyarıyor.

Koronavirüsle mücadelede zor koşullar altında işlerini sürdüren sağlık çalışanlarının zihin sağlığı sorunları yaşayabileceği yolundaki uyarılar üzerine Ulusal Sağlık Hizmetleri, personelinin başvurabileceği bir telefon yardım hattı oluşturmuştu.

Sağlık Bakanlığı ile yardım kuruluşu Zero Suicide Alliance'ın işbirliği ile hazırlanan intiharlara karşı eğitim programı internete 2017 yılında konmuştu.

Son üç hafta içinde yükselen ilgiyle birlikte, o tarihten bugüne dünyanın dört bir yanından eğitime katılanların sayısı ikiye katlanarak toplam 1 milyona ulaşmış oldu.

Eğitimde neler anlatılıyor?

20 dakika kadar bir sürede tamamlanabilen internet eğitimi, insanları intiharı düşünen birine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendiriyor, önyargılara karşı eğitiyor ve açık iletişimi teşvik ediyor.

İsteyenler kısaltılmış 10 dakikalık versiyonu da tamamlayabiliyor.

Yardım kuruluşundan Joe Rafferty koronavirüsün zihin sağlığı üzerindeki etkisinin boyutlarının salgın sona erene kadar tam olarak bilinemeyeceğini söyledi, fakat "Koronavirüsün yol açtığı sıkıntı ve endişenin insanların zihin sağlığını etkileyeceğine kuşku yok" diye konuştu.

Rafferty, "İntihar ciddi bir kamu sağlığı sorunu ve her intihar aileyi, dostları ve toplumu sarsıyor" diye ekledi.

Birleşik Krallık sınırları içinde son intihar istatistikleri 2018 yılına ait.

2018'de Ulusal İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre dörtte üçü erkek olmak üzere 6 bin 507 kişi intihar etmiş.

Sağlık çalışanlarının zihin sağlığı

Uzmanlar koronavirüs salgınının uzun dönemli zihin sağlığı sorunlarına yol açabileceği uyarıları yaparken Ulusal Sağlık Hizmetleri de adımlar atmaya başlıyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki (NHS) başhekimlerden oluşan grup, pandeminin özellikle hastalıkla mücadelenin cephesindeki sağlık çalışanlarının ruh sağlığını etkileyebileceği konusunda bir uyarı yaptı.

Pazartesi günü bir rapor yayımlayan grup daha önceki salgınlardan alınan derslerin, Covid-19 döneminin de sağlık çalışanları arasında zihin sağlığı ve onla ilintili sorunlarda önemli bir artışa yol açabileceğini gösterdiği kaydedildi.

Doktorlar "Covid-19'un yayılmasını önlemek hala en önemli kamu sağlığı önceliği olmakla birlikte, bu durumun arkasında bir zihin sağlığı sorunu bırakacağını ve bunun sağlık çalışanları, diğer ön cephe personeli ve genel kamuoyunu etkileyeceğini düşünüyoruz" dediler.

Tecrübeli doktorlardan oluşan grup, bu sorunla ilgili olarak, iyice büyümeden, acilen adımlar atılması çağrısı yaptı.

İngiltere NHS geçen ay personeline psikolojik destek sağlamak üzere bir telefon hattı oluşturmuş ve arayanlara yardım kuruluşlarından 1500 gönüllünün cevap vermek üzere görev aldığını açıklamıştı.

NHS ayrıca zihin sağlığı alanında çalışan kuruluşlarla, ücretsiz uygulamalar yoluyla psikolojik destek konusunda ortaklıklar oluşturdu.

BBC
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