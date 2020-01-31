Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi
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BBC

Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi

Koronavirüs, İngiltere'ye de sıçradı.

31.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:15
Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi

Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, ülkede aynı aileden iki kişide koronavirüs rastlandığını açıkladı.

Chris Whitty konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalar, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından tedavi altına alındı ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için daha önce denenmiş, test edilmiş kontrol yöntemleri devreye soktuk" dedi.

Whitty, durumun 'ne (WHO) de bildirildiğini ve kurumla yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

Bunlar İngiltere'de görülen ilk vakalar olurken, şu ana kadar virüsün görüldüğü ülke sayısı da 19'a yükseldi.

Çin'de 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişide de koronavirüs virüs tespit edildi. Çin dışında tespit edilen vaka sayısı ise 100.

WHO, dün virüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

BBC
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