Koronavirüs: İngiltere'de hükümet yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalıyor,...
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Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de hükümet yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalıyor,...

İngiltere'de sağlık personeli de dahil olmak üzere yeterli sayıda kişiye koronavirüs testleri yapılmadığına dair eleştiriler giderek artarken, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Nisan ayı sonuna dek, ülkede her gün 100 bin kişiye koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

03.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:00
Koronavirüs: İngiltere'de hükümet yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalıyor,...

İngiltere hükümeti, başta sağlık çalışanları olmak üzere yeterli test yapılmadığı yönünde eleştirilere maruz kalırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock, ay sonuna kadar günde 100 bin test yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

İngiltere'de sağlık personeli de dahil olmak üzere yeterli sayıda kişiye koronavirüs testleri yapılmadığına dair eleştiriler giderek artıyor. Sağlık çalışanları hastanelerde personel için yeterince koruyucu malzeme bulunmadığını, sağlıklarını riske atarak çalıştıklarını belirtiyor.

Gerek test sayısını yetersiz kalması gerekse de koruyucu ekipman azlığından duyulan rahatsızlık bir süredir sağlık yetkilileri tarafından yüksek sesle dile getiriliyor.

Bazı sağlık çalışanları, hastanelerine maske, eldiven, önlük gibi koruyucu malzeme almak için sosyal medya üzerinden kampanya açma yoluna gitmişti.

Ancak İngiltere Tabipler Derneği (DAUK) tarafından hazırlanan bir rapor, hastane yönetimlerinin, malzeme eksikliği konusundaki kaygılarını kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmemeleri konusunda doktor ve hemşirelerin uyarıldığını ortaya koydu. Yönetimin, personele "tehdit" e-postaları, disipline verme, işten eve gönderme gibi yöntemlere başvurduğu belirtiliyor.

Kamu Sağlığı Kurumu'ndan Prof. Paul Cosford da "konuyla ilgili herkesin, testlerin ulaşması gereken seviyeye ulaşmamış olmasından dolayı" hoşnutsuzluk duyduğunu kaydetti.

Yetkililer, koronavirüs salgını başladığından bu yana Ulusal Sağlık Serivisi'nde (NHS) görevli 500 bini aşkın sağlık personelinin sadece 2800'üne test yapıldığını ifade ediyor.

İngiliz hükümetinin koyduğu günlük 25 bin test hedefine rağmen hala 13 bin test yapılabiliyor.





Hükümetin yeni hedefi 'günde 100 bin test'

Başbakan Boris Johnson hükümeti ise İngiltere'nin izlediği stratejiye dair eleştirilere testleri artırma vaadiyle yanıt verdi..

Bakan Hancock, Perşembe günü düzenlediği günlük basın toplantısında, ay sonunda her gün 100 bin kişiye koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Johnson ve Hancock, Covid-19'a yakalandıkları için kendilerini izolasyona almıştı.

Karantina süresinin bitiminin ardından kameraların karşısına geçen Hancock, bu ay içinde NHS personelinin tamamına test yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Verilen bilgiye göre, yarım milyondan fazla olan NHS çalışanlarının 5 binine test yapılmış durumda.

Hastanelerde hayati önem taşıyan teçhizatlarla ilgili hiçbir sıkıntı çekilmeyeceğini vurgulayan Hancock, oksijen sıkıntısı olmadığının da altını çizdi.

NHS de bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün 5 milyondan fazla hastane önlüğü, 1 milyon yüz maskesi, 6 milyon ameliyat maskesi ve 21 milyon eldivenin teslimatının yapıldığını duyurdu. Açıklamada, toplamda 45,5 milyon adet kişisel koruyucu ekipman dağıtıldığı belirtildi.





Vaka sayısı 3-4 günde bir ikiye katlanıyor

Günlük brifinginde Hancock, ülkede koronavirüsün enfeksiyon oranının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Matt Hancock ülkede şu ana kadar 163 bin 194 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 33 bin 718 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Hancock, hastalık belirtileri gösteren 12 bin 949 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 bin 921 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

İngitere'de NHS Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede koronavirüsten ölenlerin oranının azalmasının "birkaç hafta" sürebileceğini vurguladı.





Johnson: Test sayısını artırarak koronavirüsü yeneceğiz

Çarşamba akşamı Twitter'da bir mesaj paylaşan Başbakan Johnson, test sayısını artırma yoluyla İngiltere'nin virüsü yeneceğini ifade etti.

Johnson, "Haftalardır testin öneminden söz ediyorum, koronavirüs bulmacasını bu şekilde çözeceğiz" dedi.

Bu şekilde, semptomları olduğu ya da hasta biriyle aynı evi paylaştığı için kendisini izolasyona alan sağlık personelinin işe çalışacak durumda olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

Ancak NHS hastaneleri ellerinde sınırlı sayıda test olduğunu belirtiyor. Bu nedenle günlük test kapasitesi daha yüksek olsa da gerçekleştirilen test sayısı daha az oluyor.

2 Nisan Perşembe sabahı itibarıyla İngiltere çapında toplam 163 bin test yapıldı ve bunun 33 bin 718'i pozitif çıktı.

Yeni test 90 dakikada sonuç veriyor

Cambridge'deki bir hastane ise sağlık personeli için daha hızlı bir testi ilk uygulayan hastane oldu. Samba 2 adı verilen test 90 dakikada sonuç veriyor. Mevcut testlerde ise bu süre 24 saati buluyor.

Yeni testi Cambridge'de küçük bir teknoloji şirketinin HIV testinden uyarladığı belirtiliyor.





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