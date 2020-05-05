Koronavirüs: İngiltere'de hükümet işçilerin dörtte birinin maaşlarını ödüyor

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişilere yardım etmeyi hedefleyen programı kapsamında ülkedeki işçilerin çeyreğine yakınının maaşını ödüyor.

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişilere yardım etmeyi hedefleyen programı kapsamında ülkedeki işçilerin çeyreğine yakınının maaşını ödüyor.

Geçen hafta 2,5 milyon insanın daha kayıt yaptırmasıyla maaşını bu şekilde alanların sayısı 6,3 milyona ulaştı. Bu, İngiltere'deki işgücünün yüzde 23'üne denk.

Program kapsamında işçilerin maaşının yüzde 80'ine denk düşen bir ücret, İngiliz hükümeti tarafından ödeniyor.

Ödemelerde üst sınır ise 2 bin 500 sterlin.

Bunların yanı sıra 1,8 milyon yeni kişi de devletten yardım talebinde bulundu.

1930'lardan beri en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan İngiltere'de ekonominin bu yıl yüzde 6,5 küçüleceği tahmin ediliyor.

Bugüne kadar işçilere ödenen miktar 8 milyar sterlini aştı. İşçi başına ödenen para ortalama 1.269 sterlin oldu.

Hükümet, programa başvuran işveren sayısının 800 bini geçtiğini söyledi.

Uygulama planlandığı gibi Haziran ayında da devam ederse ödenen toplam para 30 milyar sterlini aşabilir.

Bazı şirketler, hükümetin desteğinin daha uzun sürmesi gerektiğini söylüyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise bu miktarda ödeme yapmaya devam etmenin sürdürülemez olduğunu söyledi:

"Şu anda Ulusal Sağlık Sistemi'ne harcadığımıza denk bir parayı bu programa harcıyoruz. Bu sürdürülebilir değil."