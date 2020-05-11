Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor

Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor
11.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:00

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Pazar akşamı yaptığı açıklama ile kamuoyuna ana hatlarını duyurduğu koronavirüs önlemlerindeki ilk temkinli yumuşatma adımları eleştirilerle karşılandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kamuoyuna ana hatlarını duyurduğu koronavirüs önlemlerindeki ilk temkinli yumuşatma adımları eleştirilerle karşılandı.

23 Mart'tan bu yana uygulanan "Evde Kal-Sağlık Sistemini Koru-Hayat Kurtar" olan mesajı, "Tedbiri Bırakma-Virüsü Kontrol Et-Hayat Kurtar" olarak değiştiren planla halka, dış mekanlarda daha uzun süre kalabilme ve ev halkı dışından bir kişiyle mesafeli olarak bir araya gelebilme izni veriliyor.

Ama en önemlisi iki aya yakın süredir felce uğrayan ekonominin hareketlendirilmesi amacıyla evden çalışması mümkün olmayan, inşaat ve imalat sektörü gibi alanlarda çalışan işçilerin işe gitmesi teşvik ediliyor.

Fakat yeni plan Birleşik Krallık içindeki özerk bölgeler İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler yönetimleri tarafından benimsenmedi, ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer planın belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

İşçi sendikaları 'işe dönme' tavsiyesine temkinle yaklaşılması gerektiğini çünkü planın işçilerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması konusunda net önlem ve güvenceler içermediğini söylediler.

Başbakan Johnson planının ayrıntılarını bugün parlamentoda anlatacak ve planın ayrıntıları 50 sayfalık bir raporla açıklanacak.

Planda neler var?

Johnson planını açıklarken koronavirüs salgını önlemlerinden ayrıntılı olmayan ve "şartlı" bir tür "çıkış stratejisi" de verdi.

Kontrolsüz bir salgın halinin 5, salgının yok edilmesinin ise 1 olarak tanımlandığı beş aşamalı bir plan içerisinde Mart ayından bu yana 4'üncü aşamada olunduğunu söyleyen Başbakan, şimdi temkinli bir şekilde 3'üncü aşamaya doğru bir adım atılmış olduğunu kaydetti.

Başbakan, "her şeyin istendiği gibi gitmesi şartıyla yeni bir aşamaya geçilebileceğini," kreş ve ilkokulların 1 Haziran tarihinde kısmen açılabileceğini, yine gidişata bağlı olmak koşuluyla ülkenin önemli bir gelir kaynağını oluşturan turizm sektörünün de kısmen Temmuz başında açılabileceğini söyledi.


haberler.com/haber/2020/05/11/koronavirus-ingiltere-de-boris-johnson-un-2-13210885_o.jpg"/>


Bu kapsamda dış mekanı olan lokantalar, kafeler ile sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla ibadet yerleri ve bazı sinemalar da açılabilecek.

Şu ana kadar evine kapanan ve günde bir kere egzersiz ya da alışveriş gibi ihtiyaçları için çıkması tavsiye edilen halka bundan böyle daha uzun süreyle egzersiz yapabilecekleri, plajlar ya da ulusal parklar gibi yerlere gidebilecekleri, balık tutma, golf ve tenis gibi faaliyetleri aile içinde kalmak koşuluyla yapabilecekleri söylendi.

İnsanlar ayrıca dış mekanlarda spor yapar ya da otururken evlerinde yaşamayan bir diğer kişiyle mesafeli kalmak koşuluyla buluşabilecek.

Eleştirenler ne söylüyor?

Başbakan ekonominin tamamıyla faaliyete geçebilmesi için öncelikle salgının net bir şekilde kontrol altına alınmış olması gerektiğini söyledi ama özellikle inşaat ve imalat sektöründe çalışan yani evden çalışmayı sürdüremeyenleri işe gitmeye teşvik etmesi sendikaların endişeli açıklamalarıyla karşılandı.

İşçi sendikaları planların açıklanmasından önce de bu konuda kaygılarını belirtmişler, işyerleri ve toplu taşımada koronavirüs önlemlerine riayet edilmesinin nasıl sağlanacağını sormuşlar, işçilerin güvenliğinin işverenin 'iyi niyetine' bırakılmaması gerektiğini söylemişlerdi.


haberler.com/haber/2020/05/11/koronavirus-ingiltere-de-boris-johnson-un-3-13210885_o.jpg"/>


Dünkü açıklamalardan sonra kamu çalışanları sendikası Unison'un başkanı Dave Prentis "İşe dönüş güvenli olmalı. Aceleye getirilmemeli ve acele edeceğiz derken çalışanların güvenliğiyle oynanmamalı. Ekonomi önemli ama hayatlar da önemli" dedi.

Eğitim Sendikası NEU 1 Haziran'da ilkokulları açma planının çok tehlikeli olacağını henüz salgının yayılış hızının fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi.

Ulusal Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Genel Sekreteri Frances O'Grady ise hükümeti işverenleri "sıkı" güvenlik önlemleri almaya zorlayan adımlar atmaya çağırdı.

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği de ayrıntı istedi ve "yeniden başlayıp, örgütleyip, işe girişebilmemiz için pratik sorulara cevap verilmesi gerekiyor" dedi.

İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer Pazar akşamı "Başbakan fiilen milyonlarca insana yarın (Pazartesi) 12 saat sonra işe gidin demiş oldu. Fakat bunun kuralları belli değil. Toplu taşımada bunun nasıl yaşanacağını bilmiyoruz. Çok sayıda soru işareti var" diye konuştu.

Muhalefetin gölge Çalışma Bakanı Ed Miliband ve çalışanların haklarından sorumlu bakan yardımcısı Andy McDonald, çalışanlara güvenliklerini nasıl sağlayacaklarına ilişkin bilgi verilmeden 12 saat öncesinden işe gidin tavsiyesi vermenin "sorumsuzca ve yanlış" bir adım olduğunu bildirdiler ve hükümeti işyerlerinde Covid-19 risk değerlendirmelerini yapılmasını ve mesafe önlemleri alınmasını zorunlu kılan adımları atmaya çağırdılar.

Başbakan Johnson işe dönmeye teşvik ettiği "evden çalışması mümkün olmayan" işçilere, "toplu taşıma araçlarını mümkün olduğu kadar kullanmayın" dedi ama büyük şehirlerde, özellikle Londra'da bunun hayata geçirilmesi birçok çalışan açısından mümkün görünmüyor.

Özerk bölgelerde 'evde kal' ısrarı

Johnson'un açıklamaları Başbakan'ın "dört ulus" yaklaşımını da bölmüş oldu. Başbakan kararları alırken geniş kesimlere ve İngiltere'ye ek olarak İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler özerk yönetimlerini de kastederek Birleşik Krallık içindeki dört ulusun temsilcilerine de danıştığını söylüyor.


haberler.com/haber/2020/05/11/koronavirus-ingiltere-de-boris-johnson-un-4-13210885_o.jpg"/>


Fakat, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yönetimleri "evde kal" mesajının yerine "tedbiri bırakma" mesajına geçmeyi kabul etmiş değil.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon haftalardır uygulanan önlemlerin gevşetilmesinin vazgeçilmesinin felaket olacağını söyleyerek halka "evde kalmaya devam" mesajı verdi. Sturgeon, Başbakan Johnson'un "tedbiri bırakma" mesajının fazlaca muğlak olduğunu söyledi.

Galler Başbakanı Mark Drakeford da bölgesinin halkına "evde kal" mesajının değişmediğini duyurdu. Bölgede sadece egzersizle ilgili kurallar biraz gevşetiliyor ve bahçe malzemesi satan dükkanların açılmasına izin veriliyor.

Kuzey İrlanda yönetimi ise bölgede uygulanacak kuralları bugün değerlendirecek fakat Johnson'un açıklaması öncesinde "evde kal" tavsiyesinin sürmesi yönünde bir eğilim vardı.

'İmkansızı yapmaya çalışıyor'

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın analizi:

Başbakan fiilen imkansızı yapmaya çalışıyor. Elindeki sınırlı imkanlarla virüsün yayılmasını kontrol altında tutarken bir yandan da normal hayata dönüşü başlatmak istiyor.

Aşının yokluğunda hükümetin salgının yeniden hızlanmasını önlemesi şart.

Fakat burada bir sorun var. Son bir ay içinde test sayısının çok artırılmasına rağmen İngiltere'nin virüsün yayılmasını engelleme kapasitesinde büyük boşluklar var. Test sonuçlarının alınması çok uzun, bazen günlerce sürüyor ve düzenli olarak test olması gereken bakımevi çalışanları gibi gruplar yer yer hala test imkanlarının yaratılmadığını bildiriyorlar.

Hastalığa yakalanmış kişilerle yakın temas içinde olanların bulunup izlenmesini ne kadar başarabileceğimiz de belirsiz. Temasların bir cep telefonu uygulamasıyla belirlenmesi ve hastalık halinde uyarılmasını sağlayan sistem geçen hafta Isle of Wight'ta denendi. Sonuçları henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla "görünmez bir düşman" karşısında tek kolumuz da bağlı bir şekilde ilerliyoruz.

Yalnız değiliz aslında. Başka ülkeler de buna benzer sorunlar yaşıyor. Fakat bu konuda daha hazırlıklı olan Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin epey gerisinde olduğumuz kesin.


haberler.com/haber/2020/05/11/koronavirus-ingiltere-de-boris-johnson-un-5-13210885_o.jpg"/>


BBC

Dünya Manşet

Haberler

Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı Haber
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı Haber
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor Haber
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı Haber
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Haber
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi Haber
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Cem Yılmaz Ersin Korkut
Spor Loris Karius Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Mayıs 21 Mart Antalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 14:15:58. #1.15#
title