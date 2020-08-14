Koronavirüs: İngiltere bazı önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün...
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Koronavirüs: İngiltere bazı önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün...

İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını Cumartesi'den itibaren uygulamaya başlıyor.

Koronavirüs: İngiltere bazı önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün...
14.08.2020 01:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:55

İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını Cumartesi'den itibaren uygulamaya başlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı plana göre 15 Ağustos'tan itibaren güzellik salonları daha geniş çaplı hizmet verebilecek, küçük düğünlere ve kapalı alanlarda canlı performanslara izin verilecek.

Bowling, kumar ve oyun salonları da yeniden açılıyor.

Cezalar artırılıyor

Önlemler işyerlerini rahatlatacak şekilde gevşetilirken, bireysel olarak sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik cezalar artırılıyor.

Zorunlu yerlerde maske takmayı reddedenlere 3200 sterline kadar para cezası verilebilecek. Yasal olmayan partiler düzenleyenler ise 10 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Ayrıca aralarında Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerden İngiltere'ye girenlere 14 gün boyunca kendilerini sosyal olarak izole etme zorunluluğu getirildi.

Johnson önlemlerin hafifletilmesiyle daha fazla insanın işlerine geri dönebileceğini ve insanların özledikleri bazı aktiviteleri yeniden yapabileceklerini söyledi, ancak gerektiğinde yeniden frene basabilecekleri uyarısını yaptı.

Başbakan Johnson "Bu ülkedeki çoğu insan kurallara uyuyor ve virüsü kontrol altına alabilmek için üzerlerine düşeni yapıyor. Ama dikkatimizi dağıtmamalı ve boş vermemeliyiz" dedi.


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Seyircili ilk spor müsabakası denenecek

Önlemleri hafifletme planı kapsamında İngiltere'de 15 Ağustos'tan itibaren;

Önlemleri hafifletme planı, yerel olarak daha sıkı önlemler uygulayan yerlerde geçerli olmayacak.

Önlemlerin 1 Ağustos'tan itibaren hafifletilmesi planlanmış ancak vaka sayılarındaki hafif yükseliş nedeniyle 2 hafta ertelenmişti.

Ülkede şu an geçerli olan kurallara göre, maske takmayı reddetmenin cezası en fazla 100 sterlin.

Market, müze gibi kapalı mekanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu, ancak açık alanlarda maske zorunluluğu bulunmuyor.

Hükümet ayrıca yeme-içme sektörünü desteklemek için Ağustos ayında geçerli olmak üzere "hesabın yarısı devletten" programını devreye sokmuştu.

Program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, bar ve kafede kişi başı 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Birleşik Krallık'ta 310 binden fazla koronavirüs vakası görüldü. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 47 bin.

BBC
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