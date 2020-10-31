Koronavirüs: İngiltere Başbakanı'nın ulusal çapta yeni sınırlamalar açıklaması bekleniyor
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BBC

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı'nın ulusal çapta yeni sınırlamalar açıklaması bekleniyor

31.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:22
Koronavirüs: İngiltere Başbakanı'nın ulusal çapta yeni sınırlamalar açıklaması bekleniyor

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ulusal çapta geçerli olacak yeni sokağa çıkma sınırlamaları açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ulusal çapta geçerli olacak yeni sokağa çıkma sınırlamaları açıklaması bekleniyor. Sınırlamaların 2 Aralık'a kadar geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Bir ay sürecek ikinci ulusal kısıtlama sürecinde, kilit önemde olmayan pub, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat minimum seviyeye inecek.

Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.

Ancak bahar ayındaki ulusal çaptaki ilk kısıtlamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler açık kalacak.

Restoran ve kafeler de paket servisi yapabilecek.

Alınan önlemlerin, Noel dönemi öncesi ülkenin sağlık sistemini rahatlatması umuluyor.

BBC politika muhabiri Nick Eardley, kısıtlamaların Perşembe gününden itibaren geçerli olmasının ve seyahatlerin de yasaklanmasının beklendiğini aktardı.





"İlk dalganın çok üstünde ölümler olabilir"

Hükümet bu kısıtlamaları, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine dair öngörüler sonrası atıyor.

İngiltere hükümetinin önünde olan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4 bini aşabileceğini öngörüyor.

Her modelleme bu kadar ölüm öngörmese de modellemelerinin ortak noktası, hastaneye kaldırılan hasta sayısının Aralık ayının ortasında zirve yapacağı.

İngiltere'de bugün de 21 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin 660'e yükseldi.

Son 28 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler içinden bugün ölenlerin sayısı da 326.

BBC

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