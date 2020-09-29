Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi
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BBC

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi

29.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:37
Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kuzey doğusunda bu geceden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında bir bilgi veremedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kuzeydoğusunda bu geceden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veremedi.

Boris Johnson konu hakkında bir soru üzerine "Yerel yetkililerden gelecek tavsiyeleri uygulayın" dedi.

Johnson ayrıca altıdan fazla kişinin bir araya gelmesine dair yasağın açık havada geçerli olmadığı yönünde yanlış bir bilgi de paylaştı.

İngiltere'de aynı haneden olmayan altıdan fazla kişinin bir araya gelmesine açık havada da, restoran ve publarda da izin verilmiyor.

Başbakan Boris Johnson bu açıklamasından bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi.

"Konuşurken hata yapım, özür dilerim" diyen Johnson, ülkenin kuzeydoğusunda farklı hanelerden insanların kapalı mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklandığını söyledi.

Johnson "Başka hanelerden insanlarla açık havada da bir araya gelmekten kaçınmalısınız" dedi, açıklamaları ise ülkede tepki çekti.

Eğitim Bakanı da yanıt veremedi

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Johnson'ın kuralları bilmemesinin "acizliğini" gösterdiğini söyledi. Bunun "berbat" bir durum olduğunu belirten Rayner, "Bu kısıtlamalar ülkenin büyük bir kısmında bu akşam yürürlüğe girecek. Hükümetin işi sıkı tutması lazım" dedi.

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan da yeni kuralların ne olduğunu açıklayamamıştı.

BBC radyosuna konuşan Keegan, "Sorunuzun yanıtını bilmiyorum" demişti.





Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson önlemler hakkında yanlış bilgi verdiği için özür diledi
BBC
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