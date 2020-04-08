"KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› "KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI - Haberler
Aydın Ağaoğlu, Koronavirüs, Güncel

"KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI

Koronavirüs salgını sonrası pek çok mağaza tedbir için kapalı durumda.

08.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:34

Koronavirüs salgını sonrası pek çok mağaza tedbir için kapalı durumda. Özellikle bu dönemde internette indirim adıyla yapılan satışlara karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor.

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" 

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok mağaza kapalı durumda. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ise 'indirim' adı altında sahte ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Alışveriş sonunda tüketiciye satın alınan ürünün gerçeği dışında başka bir ürün gönderilirken, ayrıca vatandaşların kredi kartı bilgileri de kopyalanabiliyor. Uzmanlar internet sayfaları ile sosyal medyadaki ilanlara ve satışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"KORONA İNDİRİMİ DİYE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Koronavirüs maalesef dolandırıcıları korkutmamış" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar. ya da bir takım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER ZORUNLU İHTİYAÇLARI DIŞINDA HİÇBİR SİPARİŞ VERMEMELİ"Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde sadece gerekli ihtiyaçlarla ilgili alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketiciler zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmasınlar. Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli."

"KAPIDA ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORUM"İnternet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Gurbet Baykara, "İnternetten kıyafet alıyorum. Onlar da hiç yanıltmadılar. Çünkü sürekli değiştirmedim. Burada indirim var diye oraya gitmedim. Genelde ben kapıda ödemeyi tercih ediyorum. Ürün kapıya geldiğinde bakıyorum ve parayı öyle teslim ediyorum" şeklinde konuştu. Selman Yılmaz ise, "Pantolon ve mont alıyorum. Ayakkabı almıyorum. Ben kaliteli indirim almayı seviyorum" diye konuştu.

"İNDİRİMLİ ÜRÜNDEN İNDİRİM DE İSTEYENLER VAR"Kadıköy'deki bir ayakkabı mağazasında görevli Raşit Kandıra ise 'açık olan mağazalarda indirim var mı sorusuna, "Tabii müşteriler daima indirim istiyor. İndirimli üründen indirim de isteyenler var. Müşteriler daima uygununu nerede bulursam alırım diyor. Biz daima uygun sattığımız için müşteri daima biliyor. Fiyatlar cazip" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-----------------Kapalı mağazalardan görüntüler-Ürünlerden görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)  -Detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: "KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:52:24. #1.15#
title