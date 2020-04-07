Koronavirüs ilk kez bir kaplanda çıktı ABD'nin New York kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplana uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'nin New York kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplana uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı. Dört yaşındaki dişi kaplan Nadia'nın kuru öksürükten muzdarip olduğunu belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Böylece ABD'de de ilk kez koronavirüs bir hayvanda tespit edilmiş oldu.