Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
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Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor

Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapılan bilimsel araştırmada, sigara içmenin koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruyucu bir faktör olarak göründüğü ve nikotinin Kovid-19'a karşı potansiyel bir önleyici etken olabileceği ortaya çıktı.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
29.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:49

Her yıl ortalama sekiz milyon kişinin sigaradan hayatını kaybettiği düşünüldüğünde, geçtiğimiz günlerde yapılan ve sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlık yarattı.

NİKOTİN KORONAVİRÜSÜ ÖNLÜYOR

Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapılan araştırmada, sigara içmenin koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruyucu bir faktör olarak göründüğü ve nikotinin Kovid-19'a karşı potansiyel bir önleyici etken olabileceğine dikkat çekti.

Aynı araştırmada nikotinin sigara bağımlılığına neden olduğunu ve sigara içmenin sağlık için ciddi bir tehlike olduğu da belirtildi.

Ancak söz konusu araştırma Kovid-19 ile nikotin tüketimi ilişkisi konusunda kafa karışıklığına neden oldu.

DSÖ, TAM TERSİNİ İDDİA EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara içenlerin enfeksiyon kapma riski daha yüksek. "Sigara içme eylemi, ellerin (enfekte olmuş eller) dudaklar ile temasta olması demek bu da virüsün elden ağza taşınması ihtimalini yükseltiyor." diyor Dünya Sağlık Örgütü.

Örgütün açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekiliyor:

"Nargile gibi birçok kişi tarafından paylaşılan içme alışkanlıkları Kovid-19 hastalığının yayılmasını kolaylaştırır."

"Özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar için sigara alışkanlığı ciddi hastalığa neden olabilir"

"Oksijen ihtiyacını artıran ya da vücudun oksijeni uygun bir şekilde kullanım kapasitesini düşüren durumlar kişinin sağlığını ciddi riske atmakta ve zatürre gibi hastalıklara sebep olmaktadır."

Araştırmalar aynı zamanda 2012 yılında baş gösteren MERS salgını sırasında sigara içenlerde, içmeyenlere oranla ölme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"SİGARA İÇENLER DAHA AĞIR GEÇİRİYOR"

Euronews'e konuşan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, Kovid-19 ile nikotin ilişkisini inceleyen araştırmaları gözden geçirdiklerini belirtti.

Sigara içenlerde Kovid-19 vakalarının daha ağır seyrettiğini söyleyen DSÖ yetkilisi, euronews'e gönderdiği açıklamada "Nikotin bandına ihtiyacı olan kişiler, sadece sigarayı terk etmek isteyen kişilerdir" denildi.

BİRÇOK ÜLKE SİGARANIN OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Avrupa Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin (ECDC) mart ayındaki bir bildirisinde sigara içenlerin Kovid-19'a karşı 'riskli gruptan' oldukları uyarısı yapıldı.

İngiltere'den Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı tarafından yapılan açıklamada da sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına karşı risk grubu içinde oldukları belirtildi. Açıklamada "Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, bu çok iyi bir fırsat" denildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise sigara içenlerin virüse yakalanma oranının daha yüksek olmadığı, ancak bu kişilerde sigaradan kaynaklı ciddi sağlık sorunlarının baş gösterebileceği uyarısı yapıldı.

Fransa, söz konusu araştırma sonrası nikotin satışına sınırlama getirmişti.

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

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