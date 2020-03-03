Koronavirüs ile mücadelede Hint politikacılardan öneri: 'İnek idrarı kullanın'

03.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:10

Hindistan'da politikacılar yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ilginç önerilerde bulundu.



Hint basınındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle