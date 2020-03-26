Koronavirüs ile mücadelede Hindistan'dan örnek başarı
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Koronavirüs ile mücadelede Hindistan'dan örnek başarı

Uzmanlar, bilim insanları Korona Virüsünün yapısını, küresel tehdidini ve zaman alacak tedavisini araştırırken dünyada çok ilginç; bir o kadar da ezberleri bozan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

26.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:03
Koronavirüs ile mücadelede Hindistan'dan örnek başarı

Dünya, Yeni Koronovirüs (COVID-19)ile mücadelede umutsuz ve çaresiz kalırken Türkiye ve Hindistan'ın amansız salgın karşısında coğrafi bölge ve nüfus yapısındaki avantajlarını kullanarak takdire şayan bir mücadele örneği sergilediğini belirten Dönmezler Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Dönmez, pandemi ilan edilen Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede dünyanın bugüneve geleceğe dair Hindistan'dan alacağı birçok ders olduğunun altını çizdi.

Tevfik Dönmez, hijyen ve hava kirliliği ile dünyada risk parametrelerinde en yüksek seviyede gösterilen Hindistan'da koronavirüs vakasının neden yok denecek kadar az olduğu sorusuna cevap veriyor.

"Hindistan bunu nasıl başarıyor?"

Hijyenin, modern yaşamın ve lüksün hayatımızdaki yerini ve önemini toplum olarak artık sorgulamamız gerektiğini belirten Sönmez, "Koronovirüs hastalığının tüm dünyada 2,5 ay boyunca tepe (peak) yaparken Hindistan'da neredeyse durmuş olmasının tüm ezberleri bozdu. Bu pandemik hastalık sürecinde Hindistan'ın mevsim şartları, yaş ortalaması, kentsel-kırsal nüfus oranı, geleneksel beslenme alışkanlıkları ve bilinç düzeyi gibi birçok faktörün elde edilen başarıda büyük etkisi var" dedi.

Sönmez, "Bu etken dinamiklerin içinde en önemlisi mevsim ve hava şartlarıdır. Hindistan'da ortalama hava sıcaklığının 25-30 dereceolması virüsün tutunma kabiliyetini kısmen düşürüyor. Diğer önemli bir faktör ise ülkenin yaş ortalamasının 27 ve kırsal nüfus oranının yüzde 70 olmasıdır. Salgının Avrupa ülkelerindeki gibi hızla yayılmamasının bir diğer nedeni Hindistan'ın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasıdır" diye belirtti.

Besin değeri yüksek gıdalara yönelmek önemli

Bağışıklık sistemini güçlendiren narenciye, kırmızıbiber, brokoli, sarımsak, zencefil, ıspanak, yoğurt, badem, zerdeçal, yeşilçay, mango, papaya, kivi gibi tropikal meyveler, ayçekirdeği, badem, kabuklu deniz ürünleri ve kümes hayvanları gibi besinlerin birçoğunu Hint halkınınneredeyse her güntüketmesinin önemli olduğunu kaydeden Dönmez, "Hindistan'ın kendi kadar renkli ve zengin bu gastronomik kültürü,"Hindistan'da pozitif vaka sayısı iki ay boyuncahala neden 100'lü rakamları geçemiyor?"ve daha da önemlisi"Nasıl oluyor da bu kadar Yeni Koronovirüs (COVID-19) vaka sayısının sadece 5'iölümle sonuçlanıyor?" gibisorulara önemli ipuçları veriyor" dedi.

"Halkın sorumluluk bilincinin yüksek olması virüsün yayılmasını önledi"

Hint halkının bilinç düzeyinin yüksek olmasının dabu süreçte diğer önemli etken olduğunu belirten Dönmez, "Hint halkı bu küresel salgın riski karşısında sorumluluk bilinci içerisinde hareket ediyor. Diğer milletlere nazaran özverili, disiplinli olmaları ve uyum içinde hareket eden karakteristik özellikleri sayesinde ulusal ve global tehditlere karşı tarihboyunca herzaman başarılı olmuştur. Hindistan hükümetinin bu salgın karşısında sürecin başından itibaren hızlı ve akılcı tedbirler alması büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Salgının Çin'de görüldüğü ilk günlerde coğrafi yakınlık itibariyle risk altında olmasına rağmen Başkan Modi'nin aldığı ciddi önlemler bu riski minimize etti. Hindistan hükümeti daha sonra okul ve plazaları kapatarak hızlıca ülke genelinde 66 uluslararası akreditelaboratuvar ile salgını kontrol altına aldı.Testi pozitif çıkan veya hastalık belirtisi taşıyan vatandaşlarını ise 5yıldızlı otellerde ve hastanelerde karantinaya alırken diğer taraftan süreli sokağa çıkma yasağı getirerek "Sosyal Yakınlığa" çok net bir tavır sergiledi" diye belirtti.

1.4 milyar nüfusa sahip Hindistan'ın Yeni Koronovirüs (COVID-19) salgınında ölüm vakasının sadece 5 olması Hindistan hükümeti ve Hint halkı için büyük bir başarı ve mücadele örneği olduğunun altını çizen Dönmez, "Halkın sosyo-kültürel dinamikleri, ülkenin fiziki ve coğrafi avantajları bu sürecin başarılı yürütülmesinde büyük paya sahiptir.Bir nefes sağlığın ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğimiz bu zor günlerde Hindistan'ın bu sürece ve dünyanın geleceğine verdiği katkı ve örnekler dünden bugüne artarak devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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