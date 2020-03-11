Koronavirüs ile ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusu yapıldı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız haber ve paylaşım yapan, halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
11.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:32
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız haber ve paylaşım yapan, halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklandığı saatten itibaren asılsız paylaşımlar ve haberler yapanlar hakkına suç duyurusunda bulunuldu. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA