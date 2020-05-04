"Koronavirüs ile ihmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Koronavirüs ile ihmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık"

04.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:13

Bağcılar Belediyesi'nin canlı yayın konuğu olan yazar Hayati İnanç, koronavirüs nedeniyle evde kalanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Bağcılar Belediyesi'nin canlı yayın konuğu olan yazar Hayati İnanç, koronavirüs nedeniyle evde kalanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Bugünlerin muhasebe zamanı olduğunu belirten İnanç, "İhmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Ayrıca çocukları eğitmek için de çok iyi bir fırsat" dedi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın heyecanını "Evde Ramazan Farklı Yaşanır" diyerek online olarak evlere taşıyan Bağcılar Belediyesi, kültür sohbetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yazar Hayati İnanç, Çanakkale Zafer Müzesi'nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu. "Can Veren Pervaneler" isimli program, Bağcılar Belediyesi'nin  www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti.

"KENDİMİZİ HESABA ÇEKELİM"

Kovid-19 nedeniyle bu yıl Ramazan'ın zorlu bir imtihan olarak yaşandığını belirten İnanç, "Ramazan mahzun günlerimize geldi çattı. Bu bir ibret. Bir anlamda hepimizi durdurdu. Birkaç gün evimizde oturmaya mahkum olunca yatağa bağlı hastaları, senelerce yerinden kalkamayan insanları, hapis yatanları daha iyi anlamamıza imkan verdi. Ev ahalisiyle oturup sohbet etmek, kitap okumak gibi daha önce ihmal ettiğimiz birçok şeyi yapabiliriz. Bütün bunlar kazançtır. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyelim. Gelen her şey onun ihsanıdır. İnsan bu süreçten karlı da çıkabilir. Helalleşmeleri unutmuşuzdur. Bunları hatırlama fırsatı bulduk.  Sıradanlaşan hale gelen dikkate almadığımız rutin günahlarımız vardı. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim" dedi.

"ANNE BABA SORUMLUDUR"

Karantina günlerinin çocukları eğitmek için iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden İnanç, "Anne baba bu durumdan sorumludur. Gidişattan muhasebe edilecekler. Bu zamanda aile bağları güçlendirilebilir. Noksan olan şeyin adı muhabbettir. Günün en az bir öğününde aile fertlerinin bir araya gelmesi önemlidir. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Beraber ibadet yapalım beraber yemek yiyelim. İnsanlar birbirlerini böyle severler. Birbirimizin kıymetini bilelim. Aile efradı önemli" diye konuştu.

"SEVMEDEN OLMAZ"

İnanç, sosyal medya üzerinden kendisine yönlendirilen soruları da cevaplandırdı. Bu sorulardan biri de "Hayırlı bir evlilik için ne yapmalıyız?" oldu. İnanç, soruyu şöyle cevaplandırdı: "Evlilik, sonuçları ahirete yansıyan bir olaydır. Evvela yol arkadaşı sonra yol. Hassas davranmalı. Sevmeden olmaz. Sevgi olmalı. Bununla birlikte tanımak da lazım. Aklı başında insanlarla istişare edilmeli. Ömrünü geçireceği kişiyi yoruluncaya kadar aramalı. Uygun aday olmaması durumunda laf olsun diye evlenilmez."

Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ramazan ayı boyunca devam edecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: "Koronavirüs ile ihmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 13:00:31. #1.14#
title