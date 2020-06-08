Koronavirüs ile "fıstık" gibi mücadele
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Koronavirüs ile "fıstık" gibi mücadele

Koronavirüs ile "fıstık" gibi mücadele Gastronomi kentinde ilk 'Fıstık gibi' sertifikası sahibini buldu Gastronomi kenti Gaziantep'te koronavirüs ile mücadele kapsamında bölge halkı ve turistlerin güvenle başta yöresel lezzetler olmak üzere her türlü alışveriş yapabilmesi için hayata...

08.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:25

Koronavirüs ile "fıstık" gibi mücadele

Gastronomi kentinde ilk 'Fıstık gibi' sertifikası sahibini buldu

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te koronavirüs ile mücadele kapsamında bölge halkı ve turistlerin güvenle başta yöresel lezzetler olmak üzere her türlü alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "fıstık gibi" sertifikasının ilki düzenlenen programla verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi' projesi kapsamında ilk sertifika verildi. Eğitimleri tamamlayan çalışanlar ile denetimden geçen pastanede düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de katıldı. Sertifika töreni öncesi konuşan Şahin, dünyanın artık eski gibi olmayacağının altını çizerek lezzetin başkenti olan şehrin yeni hedefinin ise sağlıklı lezzetin başkenti olmak olduğunun söyledi.

Fatma Şahin, artık ne kadar milli gelir olduğu değil ne kadar sağlıklı kentlerin olduğunun önemli olduğunu ifade ederek, "Yeni bir dünya kuruluyor ve pandemi sonrasında hiç bir şey eskisi gibi olmayacak büyük devletlerin tanımı değişiyor. Artık ne kadar milli gelirin varın yanına ne kadar sağlıklı kentlerin var, gıda güvenliğini ne kadar sağlıyorsun, insanı merkeze alana sosyal devlet tanımını ne kadar ortaya koyuyorsun bunların hepsi yeniden yapılanıyor. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yenidünya düzeninde biz hamd olsun pozitif ayrıştık bugün hem ölümlü vaka sayımızda, hem yoğun bakım kapasitelimizde çok özel bir yerdeyiz. Türkiye tüm dünyay örnek gösteriliyor" dedi.

"Pandemi sonrasında önceliklerde değişiyor Anadolu'nun en önemli gücü nereye gideyim ne tadayım" dolduğunu belirten Şahin, "Bizde bunun üzerinden şehrimizi hazırladık. Evliya Çelebi'nin Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dediği Gaziantep'i yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bir çekim gücü yaptık. Pandemiden sonra lezzetin başkenti olan Gaziantep'i artık sağlıklı lezzetin başkenti olan konusunda şehir hazırlıyoruz. Burada dört kural var birincisi hijyen eğitimi, tabii biz bunu Büyükşehir olarak başlattığımızda ilk talep eden kurum oldu ve burada bütün çalışan arkadaşlarımız hijyen eğitiminden geçti. Bu eğitim ve denetimlerden geçen kurumlarımıza sertifika programına geçiyoruz ve sertifikamızın adı 'her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi' bu kurallara uyan her işyerinde hemen girişinde bu sertifika olacak buda müşteriye güveni tahsis edecek ve ben burada yiyebilirim diyecek" şeklinde konuştu.

Konuşmanın artından Şahin, eğitimlerini tamamlayan çalışanlara ve denetimden geçen iş yerine 'Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi' sertifikası taktim etti.

Koronavirüs ile 'fıstık' gibi mücadele

Kaynak: İHA

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