Koronavirüs ile beraber emlak seçimlerimiz değişti, Müstakil hayata geçiş arttı TÜİK konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren kısa süreli bir durgunluk yaşayan emlak sektöründe, özellikle haziran ayında kamu bankalarının açıkladığı düşük konut kredi faizleri can suyu oldu. Faiz düşüşüyle birlikte sektör yeniden hareketlenirken, canlanma verilere de yansıdı. TÜİK konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Söz konusu ayda ipotekli konut satışı 15 bin 367, yabancıya satılan konut adedi ise 3 bin 893 oldu.

Temmuz ayında Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını, Ağustos ayı rakamlarının da gayrimenkul talebinin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirten Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, "Bu canlanmada konut kredi faizlerindeki indirimin rolü büyük. Ben canlılığın devam edeceğini düşünüyorum, yeter ki konut faizleri makul düzeyde olsun…" dedi.

MÜSTAKİL HAYATA GEÇİŞ

Ağustos verilerini Covid-19 dönemi öncesi yılın ilk üç ay ortalamasına göre karşılaştırdığımızda daire aramaları %7 arttığı halde, aynı dönem kıyaslamasında müstakil ev aramalarında %27 artış, villa aramaları ise %68 artış gösteriyor. Bu da aslında yeni dönemde insanların ortak yaşamdan ziyade daha çok müstakil yaşama kayma isteğine işaret ediyor.

İl bazlı gayrimenkul arama detayına baktığımızda pandemi öncesi Ocak - Mart ortalamasına göre Ağustos'ta İstanbul'da %5, Ankara'da %4, İzmir'de %15, Antalya'da %5 artış göstermiştir. Satılık aramaları Covid-19 öncesi ortalamasına göre Ağustos ayında %16, kiralıkta %28 artış gösterirken, esas dikkat çekici nokta ise günlük kiralıklardaki %44 artıştır.Günlük kiralık artışları İstanbul'da %47, Ankara'da %20, İzmir'de %39 artmış bu da insanların yaz boyunca aslında otellerden ve kalabalık ortamlardan uzak durmak için sergiledikleri bir davranış olarak yorumlanabilir.

EVDEN ÇALIŞMAYLA BERABER BÜYÜK KONUTLARA TALEP ARTIYOR

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde geçirilen zamanın artması, buna ek olarak uzaktan çalışma modelinin de giderek kalıcı hale gelmesi, konut arayışında olanların daha büyük seçeneklere yönelmesine yol açtı. Verilere göre geçtiğimiz yılın ağustos ayında kullanıcıların yüzde 35'i 3+1, yüzde 32'si 2+1, yüzde 11'i 1+1, yüzde 9'u ise 4+1 ev ararken, bu yılın aynı ayında konut arayanların yüzde 37'sinin talebi 3+1 evlere yöneldi. Kullanıcıların yüzde 33'ü 2+1 ev ararken, 1+1 evlere olan talebin gerilediği görüldü.

ANADOLU'DAKİ GAYRİMENKULLERE TALEPTE REKOR ARTIŞ!

Ağustos ayı ilan arama trafiğinde yaptığımız son bir yıllık karşılaştırmada; Bartın'da yüzde 340, Siirt'te yüzde 267, Kilis'te yüzde 214, Batman'da yüzde 159, Ardahan'da yüzde 90, Tekirdağ'da ise yüzde 63 oranında bir trafik artışı yaşandığı görüldü.

Ağustosta bir önceki aya göre konut trafiğinde artış yaşanan illere ilişkin değerlendirmede, Kütahya yüzde 22'lik artış ile başı çekti. Bu kenti, Şanlıurfa yüzde 20, Kilis ve Tunceli yüzde 13, Samsun yüzde 6'lık artışla takip etti.

İŞYERİ VE OFİS TALEPLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ağustos ayı ilan arama trafiğini analiz ettiğimizde pandemi öncesi döneme göre mağaza arama trafiği %82,ofis talepleri %21 düşmüş durumda. Bu rakamlar ekonomideki sürecin, online satınalma tercihlerindeki artış ve de şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesinin sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak: Bültenler