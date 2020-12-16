Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman üretilecek? Koronavirüs ilacının kim buldu? Koronavirüs ilacı nası kullanılır? Koronavirüs il
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Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman üretilecek? Koronavirüs ilacının kim buldu? Koronavirüs ilacı nası kullanılır? Koronavirüs il

16.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:07
Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman üretilecek? Koronavirüs ilacının kim buldu? Koronavirüs ilacı nası kullanılır? Koronavirüs il

Son dakika: Koronavirüs ilacıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman üretilecek? Koronavirüs ilacının kim buldu? Koronavirüs ilacı nası kullanılır? Koronavirüs ilacı piyasaya ne zaman çıkacak?

Son dakika: Koronavirüs ilacıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacı ne zaman üretilecek? Koronavirüs ilacının kim buldu? Koronavirüs ilacı nası kullanılır? Koronavirüs ilacı piyasaya ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

İlaçla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter, "Kovid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Benter, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak."

"Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz. Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç. Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS İLACI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu. Bu kapsamda Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla Formycon şirketi ilk korona ilacını üretti.

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

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