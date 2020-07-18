Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bu soruya cevap veremedi!
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Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bu soruya cevap veremedi!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koranavirüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmadığı sorulduğunda cevap veremedi! Koronavirüsü atlatan kişi bir daha hastalığa yakalanır mı? Brezilya'da vaka artışı devam ediyor. Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bu soruya cevap veremedi!
18.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:30

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin soruya "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, basın mensuplarının "Koronavirüsü atlatan kişi bir daha hastalığa yakalanır mı?" sorusuna "Tam bir cevabımız yok" yanıtı verildi.

Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

BREZİLYA'DAKİ VAKA ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi. Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme, ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var." dedi.

Bunun gerçekleşmesi için "sürekli" ve "uyumlu" bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜS İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?" SORUSU YANITSIZ KALDI

AA muhabirinin, tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarına bu virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı. Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını aktardı.

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu anlatan Kerkhove, "Dolayısıyla Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor." dedi.

KORONAVİRÜS İKİNCİ DALGASI OLACAK MI?

Dünya çapında alınan önlemler hafifletildiği için bu soru gündemi de çok meşgul ediyor. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bu soruya cevap verememesi nedeniyle gündemi daha çok meşgul edecek gibi duruyor.

Kaynak: AA

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