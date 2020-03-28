Koronavirüs ihbarı yapılan otomobil, polisi harekete geçirdi Antalya'da, bir araçta yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) hasta bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, uygulama noktasında durdurulan otomobildekiler sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Antalya'da, bir araçta yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) hasta bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, uygulama noktasında durdurulan otomobildekiler sağlık ekiplerince kontrol edildi. Polis İmdat hattına e-posta aracılığıyla yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, plakası belirtilen otomobili şehir girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu. Aracın uygun bir yere alınmasını sağlayan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Uygulama noktasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki 3 kişinin ateşini ölçtü. Gerekli değerlendirmenin ardından 3 kişi, kendi araçlarıyla polis eskortu ve ambulans eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Araçtakilerin, yaklaşık iki hafta önce Almanya'dan geldikleri ve Kemer ilçesinde kendilerini karantina altında tuttukları öğrenildi. Kaynak: AA