Koronavirüs için Kritik Tarih 12 Nisan!
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Koronavirüs, Teknoloji

Koronavirüs için Kritik Tarih 12 Nisan!

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde çağrılar yapılıyor. 12 Nisan'ın kritik tarih olacağı

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Koronavirüs için Kritik Tarih 12 Nisan!

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde çağrılar yapılıyor. 12 Nisan'ın kritik tarih olacağı açıklandı.

Yeni Tedbirler Gelebilir

Koronavirüs kuluçka döneminin 12 Nisan Pazar günü sona ereceği duyuruldu. Gerileme olmaz ise yeni tedbirlerin alınması gündemde.

Uzmanlar hareketliliğin sona ermesi nedeniyle gerileme beklemekte. Sonuç alınmaması durumunda ise başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtilmekte.

9 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 42.282 oldu. Toplam can kaybı ise 908'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.142 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 276.338 olduğu açıklandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması geçtiğimiz haftalarda yasaklandı. Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırlanan Pandemi İzolasyon Takip Projesi geçtiğimiz gün hayata geçirildi.

Vatandaşlara evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

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