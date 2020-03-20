Koronavirüs için Hangi Ülke Kaç Tane Test Yaptı? Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Peki hangi ülke ne kadar test yaptı? Tüm detayları sizler için bir araya ge

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Peki hangi ülke ne kadar test yaptı? Tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Koronavirüste Son Durum

En çok koronavirüs testinin Çin'in Guangdong bölgesinde yapıldığı ve 320 bin kişinin tarandığı Our World In Data tarafından paylaşıldı. İtalya'da 148 bin kişiye virüs testinin yapıldığı, Güney Kore'de ise 286 bin kişiye taramanın gerçekleştiği açıklandı.

Rusya'da 116 bin kişi koronavirüs testine tabi tutuldu. İngiltere'de 50 bin kişi test edildi. ABD'de 41 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı. Japonya'da 16 bin kişinin test yaptırdığı açıklandı. Fransa'da 11 bin kişiye koronavirüs taraması yapıldı.

Kanada'da 38 bin kişiye test yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 125 bin kişi koronavirüs testi yaptırdı. İsveç'te 14 bin kişi test edildi. Norveç'te 18 bin kişiye test yapıldı.

Türkiye'de Kaç Test Yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de 10 bini aşkın kişiye virüs testinin yapıldığını hızlı tanı kitlerinin devreye gireceğini ve hedefin günde 10-15 bin kişiye test yapmak olduğunu açıkladı.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.