Koronavirüs için 'evde kal' şarkısı yaptılar
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
23.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:20
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
Koronavirüs tehlikesine karşı eve kapanan Ardahanlı gençler, uyarılara rağmen dışarı çıkanlar için şarkı yaptı. Gençler, 'Evde kalın' sloganı ile hazırladıkları koronavirüs şarkısını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ozan Livaneli, Ceren Odabaşı Livaneli ve Uğur Sural isimli gençlerin yaptıkları şarkı çok sayıda kişi tarafından izlenilerek, beğeni topladı.
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Kaynak: DHA