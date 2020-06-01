Koronavirüs: Hollanda'nın Lahey kentinde gizli ibadet nedeniyle bazı camilerin açılışı ertelendi
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BBC

Koronavirüs: Hollanda'nın Lahey kentinde gizli ibadet nedeniyle bazı camilerin açılışı ertelendi

Hollanda'da bugünden itibaren cami ve diğer ibadethanelerdeki dini törenlere 30 kişiden az olmak koşuluyla izin verildi.

Koronavirüs: Hollanda'nın Lahey kentinde gizli ibadet nedeniyle bazı camilerin açılışı ertelendi
01.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:35

Hollanda'da bugünden itibaren cami ve diğer ibadethanelerdeki dini törenlere 30 kişiden az olmak koşuluyla izin verildi. Lahey kentinde ise koronavirüs vakalarının Ramazan Bayramı sonrası yeniden artması üzerine, bazı camiler 10 Haziran'a kadar kapalı kalma kararı aldı.

Lahey'deki Faizul Camii'nde yasak olmasına rağmen gizlice ibadet devam edildiği, Ramazan Bayramı'nda topluca namaz kılınıp bayramlaşma töreni yapıldığı ve 21 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Hollanda medyasına göre, cami cemaatinin önde helen isimlerinden 77 yaşındaki bir kişi, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Cami imamı ve cami derneği başkanı da, virüse yakalandı.

Koronavirüs yasakları nedeniyle kapalı olan caminin anahtarlarının 100'den fazla kişide bulunduğu, bu nedenle herkesin istediği zaman gidip ibadetini sürdürdüğü belirtildi.

Faizul İslam Derneği, caminin 10 Haziran'a kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Özellikle gizlice kılınan bayram namazları ve bayramlaşma törenleri nedeniyle salgının yeniden artması üzerine, kentteki diğer camiler de benzer bir karar aldı.

Lahey'deki Es Sünnet Camii de cemaatlerinde bilinen bir koronavirüs enfeksiyonu olmamasına rağmen, kentteki Müslüman toplumu arasında artan salgın vakaları nedeniyle 10 Haziran'a kadar kapalı kalmayı kararlaştırdı.

Cami sözcüsü Abdelhamed Taheri'ye göre, Lahey'deki çeşitli camilerde çok sayıda kişi virüse yakalandı.

Uygulamada, sosyal mesafeyi korumanın zor olduğuna işaret eden Taheri, uzun zamandır birbirini görmeyen insanların sarılmaları ya da tokalaşmaları nedeniyle virüsün yeniden yayıldığını söyledi.

Camide, internet üzerinden Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm etkinliklere 10 Haziran'a kadar ara verildiğini belirten Taheri kentteki tüm camilere, sağlık ve güvenlik için aynı kararı almaları çağrısında bulundu.

Sözcü, "Cemaat, bir cami kapalıysa, açık olan diğerine gidecek. O nedenle diğer camiler de buna izin vermemeli" dedi.

Sağlık makamları ve Lahey Belediyesi'nin uyarıları ve kontrolleri nedeniyle, kentteki diğer bazı camilerin de Es Sünnet Camii'ni takip etme kararı aldıkları bildiriliyor.

BBC

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