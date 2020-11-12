Koronavirüs: Hollanda Meclisi seks işçileri için ekonomik destek paketi istiyor
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BBC

Koronavirüs: Hollanda Meclisi seks işçileri için ekonomik destek paketi istiyor

12.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:55
Koronavirüs: Hollanda Meclisi seks işçileri için ekonomik destek paketi istiyor

Hollanda Temsilciler Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında seks işçiliğinin yeniden yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan sektör çalışanlarına yönelik bir ekonomik destek paketi hazırlanmasını istiyor.

Hükümet ortağı Hristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından hazırlanan, seks işçilerine yönelik destek paketi önerisi, meclisin büyük çoğunluğu tarafından benimsendi.

Önerge sahiplerinden Stieneke van der Graaf, ilkbahar döneminde koronavirüs önlemleri nedeniyle çalışmaları yasaklanan seks işçilerinin zor bir süreç yaşadığını belirterek, salgının ikinci dalgasında bu sektör çalışanlarının devlet tarafından desteklenmesini istedi.

Hollanda hükümeti tarafından geçen hafta yürürlüğe konan önlemler kapsamında genelev, seks kulübü ve masaj salonlarının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Van der Graaf'a göre Hollanda yeniden ulusal çapta karantina altına alınırken, seks işçilerinin gideceği bir yer kalmadı.

Bu insanların fuhuş sektöründe kendi hallerinde bırakılmasının sessiz bir felakete yol açacağını savunan Hollandalı parlamenter, hükümetin savunmasız seks işçilerine ivedilikle yardım etmesini istedi.

Önergede seks işçilerinin, salgın döneminde çalışmaya zorlanmasını önlemek amacıyla hükümet ve belediyelerin ortaklaşa bir plan hazırlaması da yer alıyor.

Seks işçilerinin ivedilikle desteklenmesini öngören önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Hollanda'da koronavirüs salgınının birinci dalgası sırasında, 15 Mart'ta ilan edilen ulusal karantina kapsamında seks işçilerine çalışma yasağı getirilmişti.

Bu süreçte hükümet serbest meslek çalışanlarını kapsayan yardım paketine genelev, seks kulübü ve masaj salonlarında çalışan seks işçilerini de dahil etti.

Yardım paketi kapsamında serbest çalışan seks işçilerine aylık net 1500 euro ödendi.

Bazı seks işçileri gizlice çalıştı

Ancak kaçak çalışan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan seks işçilerinin, geçimini sağlayabilmek için karantina döneminde de gizlice çalıştığı belirtildi.

Bu nedenle meclis, bütün seks işçilerini kapsayan bir yardım paketi önerisinde bulundu.

Başta Groningen olmak üzere birçok kent belediyesi de salgın döneminde seks işçilerine yönelik yardım programları hazırladı.

Groningen Belediyesi, sosyal güvenceden yoksun olan seks işçilerinin çiçek seraları ve diğer seralarda istihdam edilmesini içeren bir projeyi hayata geçirdi.

Meclis, salgının ilk aşamasında yaşanan sorunların tekrarlanmaması için seks işçilerinin bir an önce desteklenmesini istiyor.

BBC

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