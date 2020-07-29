Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde...

De Telegraaf gazetesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin listesinde yine yer almayacağını yazdı.

Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde...
29.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:25

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB), 1 Ağustos'tan itibaren yenileyeceği "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'nin yine yer almayacağını yazdı. Gazeteye göre turizm sektörünün lider tur operatörlerinden Corendon da 12 Ağustos'tan önce Türkiye'ye uçmama kararı aldı.

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle her 15 günde bir seyahat tavsiyelerini gözden geçiriyor. Salgının yeniden arttığı ya da vaka sayılarının hala yüksek olduğu bölgeler, kırmızı ya da turuncu renkleriyle simgelenen "güvenli olmayan ülkeler" listesine alınıyor.

Son güncellemelerde Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor. Aile ziyaretleri ve tatiller, "zorunlu bir durum" sayılmıyor. Ankara'nın girişimlerine rağmen, Türkiye'nin 1 Ağustos'tan itibaren aynı listede kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine göre, Türkiye turizm pazarının lider tur operatörlerinden Corendon, Türkiye uçuşları konusunda Hollanda ve Belçika hükümetleriyle görüşmelere devam etti ancak henüz olumlu yanıt almadı.

Corendon, izin verilse de verilmese de 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye turist taşımaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümet üyelerinin, "akılsızca" bulması ve "sorumluluk" uyarıları yapması üzerine bu kararından vazgeçmişti.


haberler.com/haber/2020/07/29/koronavirus-hollanda-basinina-gore-ab-nin-1-2-13462946_o.jpg"/>


15 Ağustos'ta liste güncellenecek

Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşlar ve tur operatörleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talebine karşılık, Türkiye'de koronavirüs vakalarının yüksek olduğunu ve bu nedenle turuncu listeden çıkarılmayacağını bildiren Dışişleri Bakanlığı'nın geçen haftaki görüşme çağrısını reddetti.

Türkiye'nin, ikinci bir açıklamaya kadar, güvenli olmayan ülkeler listesinde kalması bekleniyor. AB ve üye ülkeler, 15 Ağustos'ta listeyi yeniden gözden geçirerek güncelleyecek.

Türkiye'nin yanı sıra Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ile İspanya ve Portekiz'in belli bölgelerinin de "güvensiz" ilan edilerek seyahat yasağı getirilmesi, Hollanda ve Belçikalı tur operatörlerinin "son dakika" umudunu büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Ağustos ayından itibaren yapacakları son dakika satışları ile sezonun zararını en aza indirmeyi hedefleyen Avrupalı tur operatörlerinin, Euro/TL kurunun giderek artması nedeniyle, Batılı turistlerden yoğun talep beklentisi içinde oldukları belirtiliyordu.

Ancak Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) Başkanı Frank Ostdam, olumsuz seyahat tavsiyeleri nedeniyle son dakika cirosu umutlarının gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

Ostdam, haber portalı Nu.nl'ye yaptığı açıklamada, "Seyahat sektörü için zaten dramatik bir mevsimdi. Bu yaz son dakikalarla bir şeyler yapabileceğimizi umuyorduk ama şimdi bu da olmayacak" dedi.

Hollandalı yönetici, seyahat acentelerinin çoğunun bu yıl cirolarının ancak yüzde 25-30'unu yapacağını belirterek, sektördeki şirketlerin üçte birinin iflas etmesini beklediklerini vurguladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Pınar Gültekin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Reha Özcan Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:25:33. #1.14#
title