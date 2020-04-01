Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı
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Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da, Keşmir'in Poonch bölgesindeki köyüne dönmek isteyen bir adam sahte ölüm belgesi hazırladı, ambulansta ölü taklidi yaptı ve 160 kilometre boyunca kontrol noktalarını aşmayı başardı.

01.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:45
Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da, Keşmir'in Poonch bölgesindeki köyüne dönmek isteyen bir adam sahte ölüm belgesi hazırladı, ambulansta ölü taklidi yaptı ve 160 kilometre boyunca kontrol noktalarını aşmayı başardı.

Fakat adamın çabaları, evinden önceki son kontrol noktasına takılınca sonuçsuz kaldı.

AFP'nin haberine göre 70 yaşındaki Hakim Din, kafasından hafif bir şekilde yaralandığı için Jammu kentinde hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede Poonch bölgesinde bir ambulans şoförü, adama ölü taklidi yapmasını, böylece ikisinin birlikte Poonch'a kadar gidebileceğini söyledi.

İki adamın daha kendilerine katılmasıyla dört kişi ambulansla yola çıktı.

Yoldaki çok sayıda kontrol noktasını, hastane belgeleri kullanarak hazırlanan sahte ölüm sertifikasıyla aşmayı başaran dörtlü, 160 kilometre yol yaptı.

Poonch polis yetkilisi Ramesh Angral, "Evlerine ulaşmadan önceki son kontrol noktasında yakayı ele verdiler" dedi ve ekledi:

"Polislerden biri, içerde üstü örtülü bir şekilde yatmakta olan adamın ölü olmadığını anladı."

Angral, dört adamın tutuklandığını ve ayrı ayrı karantinaya alındığını söyledi.

Adamlar, sokağa çıkma yasağını delmek ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Poonch bölgesinde bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmemişti.

1,3 milyarlık ülkede bugüne kadar 1.600 vaka tespit edildi ve 38 ölüm kayıtlara geçti.

Fakat ülke genelinde az sayıda test yapılması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Ülke genelinde geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağı, Keşmir'de siyasi gereklerle Ağustos 2019'dan beri daha sıkı bir şekilde uygulanıyordu.





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