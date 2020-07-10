Koronavirüs Hiç Bitmeyecek mi Korkutan Vakalar Ortaya Çıktı!
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Koronavirüs Hiç Bitmeyecek mi Korkutan Vakalar Ortaya Çıktı!

ABD'de yaşanan bir olay koronavirüs hiç bitmeyecek iddialarını yeniden ortaya attı.

Koronavirüs Hiç Bitmeyecek mi Korkutan Vakalar Ortaya Çıktı!
10.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:47

ABD'de yaşanan bir olay koronavirüs hiç bitmeyecek iddialarını yeniden ortaya attı. ABD'nin New York kentinde bir doktor 14 Mart'ta koronavirüs kaptı. 30 yaşındaki bu doktorun hastalığı atlatmasına rağmen yine tüm benzer semptomları gösterdiği ortaya çıktı. Peki bu durum, kaygı verici mi? Hadi gelin birlikte bir göz atalım.

Psikiyatrist Dr. Yochai Re'em 14 Mart'ta yüksek ateş, iştah kaybı ve bacak ağrısı gibi sebeplerden dolayı test yaptırdı. Yapılan bu testlerin sonucunda; kendisinin koronavirüse sahip olduğu ortaya çıktı. Tedavi süreci yaklaşık olarak 4 ay sürdü. 4 ay boyunca ağrı ve bulantı ile birlikte bacağında huzursuzluk hissetti.

Koronavirüs hiç bitmeyecek iddiaları doğru mu?

Bu vaka ile konuşan uzmanlar, onun umutsuz hissettiğini ve bazı günler dünyada 552 bin kişiyi öldüren virüsten hiç kurtulamayacağını söylediğini ifade etti. Ayrıca genel olarak karaciğer rahatsızlığı çektiğini de ifade ettiler. Virüsü ilk kaptığı günlerdeki semptomların aynısı devam ediyor.

Doktor tarafından yapılan açıklamada, rutin testlerin sonucunda karaciğer enzimlerinin olması gerektiğinden yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca solunum ile ilgili yaşadığı problemlerin hastalığın ikinci haftasından sonra da devam ettiğini ifade etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu vakaların tuhaf olduğunu savunuyor.

Konu ile ilgili ortaya 3 farklı teori atıldı. Birinci teori virüsün bir süre sonra uçuk hastalığındakine benzer, yeniden aktifleşmesi. İkinci teori ise; uzun süreli geciken bağışıklık tepkisinden kaynaklandığı ile ilgili. Son teori zarar gören organların henüz iyileşmemesi üzerine kuruldu. Sizce bu salgı hiç geçmeyecek mi? Tahminlerimizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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